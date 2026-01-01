نشر Flagsmith بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة إشارة الميزة مفتوحة المصدر والتكوين عن بعد لنشر التعليمات البرمجية بشكل خفي، وإجراء اختبارات A/B، واستهداف المستخدمين حسب الشريحة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Flagsmith
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Flagsmith
Flagsmith هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة علامات الميزات والتكوين عن بُعد تتيح للمطورين نشر التعليمات البرمجية خلف مفاتيح التبديل، واستهداف الميزات لشرائح المستخدمين، وإجراء اختبارات A/B دون إعادة النشر. تم بناؤها كبديل مستضاف ذاتيًا لـ LaunchDarkly و Split، وتوفر قيم علامات لكل بيئة، وعمليات طرح قائمة على النسبة المئوية، وتغيرات متعددة المتغيرات، وسجلات التدقيق، وحزم SDK لكل لغة برمجة وإطار عمل جوال رئيسي.
استضافة Flagsmith ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل علامة ميزة، وشريحة مستخدم، وقرار طرح داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS خارجية يمكنها رؤية كيفية طرح منتجك. يعالج معالج المهام المضمن تسليم الويب هوك، وتغييرات العلامات المجدولة، وأرشفة سجلات التدقيق بشكل غير متزامن دون حظر طلبات تقييم العلامات.
الميزات الرئيسية لـ Flagsmith
الإعدادات والتكوين عن بعد
تبديل الميزات تشغيلًا أو إيقافًا، والاستهداف حسب شريحة المستخدمين، وتقديم متغيرات متعددة، وتقديم قيم التكوين عن بعد من منصة واحدة.
ترويج متعدد البيئات
قم بترقية قيم العلامات من بيئة التطوير إلى بيئة التدريج إلى بيئة الإنتاج بنسخ بنقرة واحدة وتجاوزات خاصة بكل بيئة لعمليات نشر آمنة.
طرح بنسب مئوية
اطرح الميزات تدريجياً حسب نسبة حركة المرور مع التخصيص الثابت لكل مستخدم، بحيث يرى المستخدم نفسه معاملة متسقة عبر الجلسات.
التدقيق والموافقات
سجل تدقيق كامل لكل تغيير في العلامة مع مسارات عمل موافقة اختيارية لطلبات التغيير للعلامات الحساسة في بيئات الإنتاج.
SDKs في الوقت الحقيقي
حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native, و Flutter مع التخزين المؤقت للتقييم المحلي.
تكاملات وخطافات الويب
تُعلم عمليات دمج Slack وGitHub وGitLab وBitbucket وwebhooks فريقك وخطوط أنابيب CI عندما تتغير العلامات في بيئة الإنتاج.
لماذا تشغّل Flagsmith على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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