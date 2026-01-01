Flagsmith هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة علامات الميزات والتكوين عن بُعد تتيح للمطورين نشر التعليمات البرمجية خلف مفاتيح التبديل، واستهداف الميزات لشرائح المستخدمين، وإجراء اختبارات A/B دون إعادة النشر. تم بناؤها كبديل مستضاف ذاتيًا لـ LaunchDarkly و Split، وتوفر قيم علامات لكل بيئة، وعمليات طرح قائمة على النسبة المئوية، وتغيرات متعددة المتغيرات، وسجلات التدقيق، وحزم SDK لكل لغة برمجة وإطار عمل جوال رئيسي.

استضافة Flagsmith ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل علامة ميزة، وشريحة مستخدم، وقرار طرح داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS خارجية يمكنها رؤية كيفية طرح منتجك. يعالج معالج المهام المضمن تسليم الويب هوك، وتغييرات العلامات المجدولة، وأرشفة سجلات التدقيق بشكل غير متزامن دون حظر طلبات تقييم العلامات.