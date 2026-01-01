TaxHacker هو تطبيق محاسبة مفتوح المصدر ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم للمستقلين والمطورين المستقلين والشركات الصغيرة. يلغي التطبيق الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا باستخدام نماذج لغوية كبيرة لاستخراج المبالغ والتواريخ والتجار والبيانات الضريبية والبنود تلقائيًا من الإيصالات والفواتير المحملة.

على عكس أدوات المحاسبة كخدمة (SaaS)، يعمل TaxHacker بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك — لا تغادر مستنداتك المالية خادمك أبدًا. يدعم التطبيق أكثر من 170 عملة عالمية مع تحويل تلقائي لأسعار الصرف التاريخية، ويعمل مع OpenAI أو Google Gemini أو Mistral أو النماذج المحلية عبر Ollama، ويتيح لك إنشاء فئات مخصصة ومطالبات ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لسير عمل عملك المحدد.