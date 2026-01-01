انشر TaxHacker بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة محاسبة بالذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة تستخرج البيانات تلقائيًا من الإيصالات والفواتير للمستقلين والشركات الصغيرة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TaxHacker
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TaxHacker
TaxHacker هو تطبيق محاسبة مفتوح المصدر ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم للمستقلين والمطورين المستقلين والشركات الصغيرة. يلغي التطبيق الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا باستخدام نماذج لغوية كبيرة لاستخراج المبالغ والتواريخ والتجار والبيانات الضريبية والبنود تلقائيًا من الإيصالات والفواتير المحملة.
على عكس أدوات المحاسبة كخدمة (SaaS)، يعمل TaxHacker بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك — لا تغادر مستنداتك المالية خادمك أبدًا. يدعم التطبيق أكثر من 170 عملة عالمية مع تحويل تلقائي لأسعار الصرف التاريخية، ويعمل مع OpenAI أو Google Gemini أو Mistral أو النماذج المحلية عبر Ollama، ويتيح لك إنشاء فئات مخصصة ومطالبات ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لسير عمل عملك المحدد.
الميزات الرئيسية لـ TaxHacker
استخراج مستندات الذكاء الاصطناعي
يقوم بتحليل الإيصالات والفواتير تلقائيًا لاستخراج المبالغ والتواريخ والتجار وبيانات الضرائب دون الحاجة إلى إدخال يدوي.
دعم متعدد العملات
يتتبع المعاملات عبر أكثر من 170 عملة و14 عملة مشفرة مع تحويل تلقائي لسعر الصرف التاريخي.
مزودو LLM مرنون
يعمل مع OpenAI، Google Gemini، Mistral، أو نماذج محلية مثل Ollama — اختر المزود الذي يناسب احتياجات خصوصيتك وتكاليفك.
فئات مخصصة
أنشئ فئات ومشاريع وحقولاً مخصصة باستخدام مطالبات ذكاء اصطناعي مخصصة ومصممة خصيصًا لسير عمل عملك المحدد.
تحكم كامل في البيانات
تبقى جميع المستندات المالية على الخادم الخاص بك — لا ترى أي خدمات طرف ثالث بيانات عملك الحساسة أبدًا.
عمليات مجمعة
التصفية المتقدمة، والبحث بالنص الكامل، والعمليات المجمعة، وتصدير البيانات تجعل إعداد موسم الضرائب أمرًا سهلاً.
لماذا تشغّل TaxHacker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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