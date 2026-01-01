خصم يصل إلى 69% على ThinkDashboard

انشر ThinkDashboard بنقرة واحدة.

لوحة تحكم للإشارات المرجعية خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا، مزودة باختصارات لوحة المفاتيح وواجهة بسيطة تعتمد على النصوص.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر ThinkDashboard بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ ThinkDashboard

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام ThinkDashboard

ThinkDashboard هو لوحة تحكم إشارات مرجعية بسيطة ومستضافة ذاتيًا، مبنية بلغة Go وجافاسكريبت النقية، للأشخاص الذين يرغبون في صفحة بدء تشغيل متصفح سريعة بدون تعقيدات لوحات تحكم المختبر المنزلي النموذجية. يتم تجميع الإشارات المرجعية في فئات، وتنظيمها عبر صفحات متعددة، وعرضها من خلال واجهة نظيفة تعتمد على النص أولاً وتحمل فورًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والجوال.

يمكن تعيين اختصار لوحة مفاتيح لكل إشارة مرجعية، لذا فإن فتح وجهة متكررة يكون بنفس سرعة الضغط على مفتاح — لا ماوس، لا قائمة بحث منسدلة، لا إضافات طرف ثالث. تعيش جميع البيانات في ملفات JSON على وحدة تخزين دائمة، مما يجعل النسخ الاحتياطي أمرًا سهلاً ويحافظ على مجموعة إشاراتك المرجعية بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة إشارات مرجعية مستضافة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ ThinkDashboard

اختصارات لوحة المفاتيح

خصّص مفتاحًا لأي إشارة مرجعية وافتحها على الفور من لوحة التحكم دون لمس الماوس.

واجهة مستخدم نصية مبسطة

واجهة نظيفة قائمة على النصوص تحافظ على التركيز على روابطك بدلاً من الأدوات المصغرة، لوحات الطقس، أو مربعات الخدمات.

إشارات مرجعية مصنفة

نظّم الروابط في فئات مخصصة موزعة عبر صفحات لوحة معلومات متعددة لفصل السياقات بوضوح.

تخصيص القالب

التبديل بين السمات الداكنة والفاتحة أو إنشاء عدد غير محدود من متغيرات الألوان المخصصة مباشرة من صفحة الإعدادات.

تخزين ملفات JSON

يتم تخزين جميع الإشارات المرجعية والصفحات والإعدادات كملفات JSON عادية على وحدة تخزين دائمة لسهولة النسخ الاحتياطي والتحكم في الإصدار.

تصميم متجاوب

يتكيف التصميم مع الهواتف والأجهزة اللوحية، لذا فإن صفحتك الرئيسية سريعة الاستخدام بنفس القدر بعيدًا عن سطح المكتب.

لماذا تشغّل ThinkDashboard على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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