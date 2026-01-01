ThinkDashboard هو لوحة تحكم إشارات مرجعية بسيطة ومستضافة ذاتيًا، مبنية بلغة Go وجافاسكريبت النقية، للأشخاص الذين يرغبون في صفحة بدء تشغيل متصفح سريعة بدون تعقيدات لوحات تحكم المختبر المنزلي النموذجية. يتم تجميع الإشارات المرجعية في فئات، وتنظيمها عبر صفحات متعددة، وعرضها من خلال واجهة نظيفة تعتمد على النص أولاً وتحمل فورًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والجوال.

يمكن تعيين اختصار لوحة مفاتيح لكل إشارة مرجعية، لذا فإن فتح وجهة متكررة يكون بنفس سرعة الضغط على مفتاح — لا ماوس، لا قائمة بحث منسدلة، لا إضافات طرف ثالث. تعيش جميع البيانات في ملفات JSON على وحدة تخزين دائمة، مما يجعل النسخ الاحتياطي أمرًا سهلاً ويحافظ على مجموعة إشاراتك المرجعية بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة إشارات مرجعية مستضافة.