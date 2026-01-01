انشر ThinkDashboard بنقرة واحدة.
لوحة تحكم للإشارات المرجعية خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا، مزودة باختصارات لوحة المفاتيح وواجهة بسيطة تعتمد على النصوص.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ThinkDashboard
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ThinkDashboard
ThinkDashboard هو لوحة تحكم إشارات مرجعية بسيطة ومستضافة ذاتيًا، مبنية بلغة Go وجافاسكريبت النقية، للأشخاص الذين يرغبون في صفحة بدء تشغيل متصفح سريعة بدون تعقيدات لوحات تحكم المختبر المنزلي النموذجية. يتم تجميع الإشارات المرجعية في فئات، وتنظيمها عبر صفحات متعددة، وعرضها من خلال واجهة نظيفة تعتمد على النص أولاً وتحمل فورًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والجوال.
يمكن تعيين اختصار لوحة مفاتيح لكل إشارة مرجعية، لذا فإن فتح وجهة متكررة يكون بنفس سرعة الضغط على مفتاح — لا ماوس، لا قائمة بحث منسدلة، لا إضافات طرف ثالث. تعيش جميع البيانات في ملفات JSON على وحدة تخزين دائمة، مما يجعل النسخ الاحتياطي أمرًا سهلاً ويحافظ على مجموعة إشاراتك المرجعية بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة إشارات مرجعية مستضافة.
الميزات الرئيسية لـ ThinkDashboard
اختصارات لوحة المفاتيح
خصّص مفتاحًا لأي إشارة مرجعية وافتحها على الفور من لوحة التحكم دون لمس الماوس.
واجهة مستخدم نصية مبسطة
واجهة نظيفة قائمة على النصوص تحافظ على التركيز على روابطك بدلاً من الأدوات المصغرة، لوحات الطقس، أو مربعات الخدمات.
إشارات مرجعية مصنفة
نظّم الروابط في فئات مخصصة موزعة عبر صفحات لوحة معلومات متعددة لفصل السياقات بوضوح.
تخصيص القالب
التبديل بين السمات الداكنة والفاتحة أو إنشاء عدد غير محدود من متغيرات الألوان المخصصة مباشرة من صفحة الإعدادات.
تخزين ملفات JSON
يتم تخزين جميع الإشارات المرجعية والصفحات والإعدادات كملفات JSON عادية على وحدة تخزين دائمة لسهولة النسخ الاحتياطي والتحكم في الإصدار.
تصميم متجاوب
يتكيف التصميم مع الهواتف والأجهزة اللوحية، لذا فإن صفحتك الرئيسية سريعة الاستخدام بنفس القدر بعيدًا عن سطح المكتب.
لماذا تشغّل ThinkDashboard على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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