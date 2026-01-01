BookStack هو ويكي مجاني ومفتوح المصدر مبني على Laravel ينظم الوثائق في تسلسل هرمي ثلاثي المستويات من الكتب والفصول والصفحات — مما يعكس كيفية تفكير الناس بشكل طبيعي في المحتوى المنظم. محرر WYSIWYG، ووضع Markdown مدمج، وتكامل مخططات draw.io يعني أن الفرق يمكنها كتابة الوثائق وتوضيحها دون مغادرة المنصة.

استضافة BookStack ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الوثائق الداخلية الحساسة — مثل أدلة التشغيل، وقرارات البنية، وسياسات الموارد البشرية — بالكامل ضمن بنيتك التحتية، دون تكاليف لكل مستخدم ودون وصول طرف ثالث إلى محتواك. تتيح لك الأذونات المستندة إلى الأدوار التحكم بدقة في من يمكنه قراءة أو تحرير كل قسم من قاعدة المعرفة.