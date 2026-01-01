انشر BookStack بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ويكي مستضافة ذاتيًا مع تسلسل هرمي منظم للكتب والفصول والصفحات لتوثيق الفريق المنظم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ BookStack
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BookStack
BookStack هو ويكي مجاني ومفتوح المصدر مبني على Laravel ينظم الوثائق في تسلسل هرمي ثلاثي المستويات من الكتب والفصول والصفحات — مما يعكس كيفية تفكير الناس بشكل طبيعي في المحتوى المنظم. محرر WYSIWYG، ووضع Markdown مدمج، وتكامل مخططات draw.io يعني أن الفرق يمكنها كتابة الوثائق وتوضيحها دون مغادرة المنصة.
استضافة BookStack ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الوثائق الداخلية الحساسة — مثل أدلة التشغيل، وقرارات البنية، وسياسات الموارد البشرية — بالكامل ضمن بنيتك التحتية، دون تكاليف لكل مستخدم ودون وصول طرف ثالث إلى محتواك. تتيح لك الأذونات المستندة إلى الأدوار التحكم بدقة في من يمكنه قراءة أو تحرير كل قسم من قاعدة المعرفة.
الميزات الرئيسية لـ BookStack
التسلسل الهرمي المنظم
تحافظ الكتب والفصول والصفحات على تنظيم الوثائق وسهولة التنقل فيها مع نمو قاعدة المعرفة لتصل إلى آلاف الإدخالات.
محررات WYSIWYG و Markdown
يختار الكتّاب تجربة التحرير المفضلة لديهم — محرر مرئي قائم على الكتل أو Markdown خام مع معاينة مباشرة — على أساس كل صفحة.
أذونات مبنية على الدور
تحكم دقيق في الوصول على مستوى الكتاب والفصل والصفحة يتيح لك تقسيم الوثائق بين الفرق والمقاولين والقراء العموميين.
بحث بالنص الكامل
بحث سريع عبر جميع نصوص الصفحة والعناوين والبيانات الوصفية يعني أن المستخدمين يجدون الإجابات دون الحاجة إلى معرفة مكان حفظ المحتوى.
سجل مراجعات الصفحة
يتم تتبع إصدارات كل تعديل مع إمكانية عرض الفروقات والتراجع بنقرة واحدة، مما يوفر سجل تدقيق وشبكة أمان للتوثيق التعاوني.
لماذا تشغّل BookStack على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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