مجدول سير عمل حديث يعتمد على DAG مع واجهة مستخدم ويب لإدارة مهام كرون وخطوط أنابيب المهام.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dagu
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dagu
Dagu هو مُجدوِل سير عمل قوي ومفتوح المصدر يحل محل مهام cron التقليدية بخطوط أنابيب الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) التي تُدار عبر واجهة ويب نظيفة. حدد سير العمل في ملفات YAML بسيطة بخطوات يمكنها تشغيل أوامر shell، وحاويات Docker، وطلبات HTTP، واستعلامات SQL، والمزيد — كل ذلك مع سلاسل التبعية، وإعادة المحاولة، والمنطق الشرطي المدمج.
تمنحك استضافة Dagu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مُجدوِلًا ثنائيًا واحدًا بدون تبعيات قاعدة بيانات. يحافظ التخزين المستند إلى الملفات على بساطة الأمور بينما توفر واجهة المستخدم الويب مراقبة التنفيذ في الوقت الفعلي، وعرض السجلات، وعناصر التحكم في التشغيل اليدوي. يتضمن هذا النشر مصادقة مدمجة وتخزينًا دائمًا لتعريفات سير العمل وسجل التنفيذ.
الميزات الرئيسية لـ Dagu
محرر سير عمل DAG
تحديد تبعيات المهام كرسوم بيانية لا دورية موجهة في YAML مع التنفيذ المتوازي والتفرع الشرطي ومنطق إعادة المحاولة.
أنواع الخطوات المدمجة
تشغيل أوامر shell، وحاويات Docker، وطلبات HTTP، واستعلامات SQL، وأوامر SSH، وعمليات S3 كأنواع خطوات أصلية.
مراقبة في الوقت الحقيقي
راقب تقدم تنفيذ سير العمل في الوقت الفعلي عبر واجهة المستخدم للويب مع حالة على مستوى الخطوة، والسجلات، ومعلومات التوقيت.
جدولة كرون
جدولة مهام سير العمل باستخدام تعبيرات cron وإدارة جميع المهام المجدولة من لوحة تحكم واحدة.
تكامل وكيل AI
تشغيل وكلاء ترميز الذكاء الاصطناعي مثل Claude Code وCodex وCopilot كخطوات سير عمل مع دعم مدمج للتحكم.
لماذا تشغّل Dagu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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