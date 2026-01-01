Dagu هو مُجدوِل سير عمل قوي ومفتوح المصدر يحل محل مهام cron التقليدية بخطوط أنابيب الرسم البياني الموجه غير الدوري (DAG) التي تُدار عبر واجهة ويب نظيفة. حدد سير العمل في ملفات YAML بسيطة بخطوات يمكنها تشغيل أوامر shell، وحاويات Docker، وطلبات HTTP، واستعلامات SQL، والمزيد — كل ذلك مع سلاسل التبعية، وإعادة المحاولة، والمنطق الشرطي المدمج.

تمنحك استضافة Dagu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مُجدوِلًا ثنائيًا واحدًا بدون تبعيات قاعدة بيانات. يحافظ التخزين المستند إلى الملفات على بساطة الأمور بينما توفر واجهة المستخدم الويب مراقبة التنفيذ في الوقت الفعلي، وعرض السجلات، وعناصر التحكم في التشغيل اليدوي. يتضمن هذا النشر مصادقة مدمجة وتخزينًا دائمًا لتعريفات سير العمل وسجل التنفيذ.