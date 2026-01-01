انشر SurrealDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متعددة النماذج تجمع بين بيانات المستندات، والرسوم البيانية، والعلائقية، والسلاسل الزمنية، والجغرافية المكانية، والمتجهات من خلال لغة استعلام واحدة شبيهة بلغة SQL.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SurrealDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SurrealDB
SurrealDB هي قاعدة بيانات حديثة متعددة النماذج مكتوبة بلغة Rust توحد بيانات المستندات والرسوم البيانية والعلاقية والسلاسل الزمنية والجغرافية المكانية والمتجهات في محرك واحد يتم الوصول إليه عبر SurrealQL — لغة استعلام شبيهة بلغة SQL مصممة للمطورين الذين يرغبون في المرونة دون الحاجة إلى التعامل مع قواعد بيانات متخصصة متعددة. مع دعم أصلي للاستعلامات الحية في الوقت الفعلي، وأذونات على مستوى الصفوف، والمصادقة المدمجة في قاعدة البيانات نفسها، يمكن لـ SurrealDB أن تعمل كقاعدة بيانات وخدمة خلفية (backend-as-a-service) لتطبيقات الويب والجوال.
استضافة SurrealDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح المطورين والفرق الصغيرة قاعدة بيانات قوية متعددة النماذج دون تكلفة الدفع لكل استعلام الخاصة بـ SurrealDB Cloud. تحافظ البنية الثنائية الواحدة على بساطة النشر والعمليات مقارنة بتشغيل قواعد بيانات منفصلة لأعباء عمل المستندات والرسوم البيانية والسلاسل الزمنية.
الميزات الرئيسية لـ SurrealDB
أنواع البيانات متعددة النماذج
تخزين المستندات، الرسوم البيانية، الصفوف العلائقية، السلاسل الزمنية، البيانات الجغرافية المكانية، والمتجهات في نفس قاعدة البيانات دون الحاجة إلى خدمات منفصلة لكل نموذج.
SurrealQL لغة الاستعلام
لغة استعلام شبيهة بلغة SQL مع امتدادات لاجتياز الرسوم البيانية، والبحث المتجهي، وعوامل التشغيل الجغرافية المكانية، والحقول المحسوبة المضمنة في المخطط.
استعلامات مباشرة في الوقت الحقيقي
اشترك في نتائج الاستعلام المباشرة عبر WebSocket للحصول على تحديثات واجهة المستخدم في الوقت الفعلي دون استقصاء أو بنية تحتية لناقل الأحداث الخارجي.
أمان على مستوى الصف
تتيح لك الأذونات الدقيقة المضمنة في المخطط عرض قاعدة البيانات بأمان مباشرةً لعملاء الويب والجوال بدون طبقة API وسيطة.
المصادقة المضمنة
المصادقة المدمجة القائمة على المستخدم والنطاق وJWT تجعل SurrealDB قابلاً للاستخدام كخدمة خلفية (backend-as-a-service) لتطبيقات النماذج الأولية.
واجهات استعلام متعددة
استعلام عبر HTTP REST، و WebSocket، ومكتبات العميل الأصلية لـ JavaScript، و Python، و Rust، و Go، و Java، و .NET، و PHP — أو مباشرةً عبر SurrealQL CLI.
لماذا تشغّل SurrealDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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