SurrealDB هي قاعدة بيانات حديثة متعددة النماذج مكتوبة بلغة Rust توحد بيانات المستندات والرسوم البيانية والعلاقية والسلاسل الزمنية والجغرافية المكانية والمتجهات في محرك واحد يتم الوصول إليه عبر SurrealQL — لغة استعلام شبيهة بلغة SQL مصممة للمطورين الذين يرغبون في المرونة دون الحاجة إلى التعامل مع قواعد بيانات متخصصة متعددة. مع دعم أصلي للاستعلامات الحية في الوقت الفعلي، وأذونات على مستوى الصفوف، والمصادقة المدمجة في قاعدة البيانات نفسها، يمكن لـ SurrealDB أن تعمل كقاعدة بيانات وخدمة خلفية (backend-as-a-service) لتطبيقات الويب والجوال.

استضافة SurrealDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح المطورين والفرق الصغيرة قاعدة بيانات قوية متعددة النماذج دون تكلفة الدفع لكل استعلام الخاصة بـ SurrealDB Cloud. تحافظ البنية الثنائية الواحدة على بساطة النشر والعمليات مقارنة بتشغيل قواعد بيانات منفصلة لأعباء عمل المستندات والرسوم البيانية والسلاسل الزمنية.