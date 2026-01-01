Wanderer هو قاعدة بيانات للمسارات ذاتية الاستضافة ومتتبع للأنشطة الخارجية للمتنزهين وراكبي الدراجات والمتسلقين وأي شخص يستكشف سيرًا على الأقدام أو بالدراجة. قم بتحميل مسارات GPX، وسجل القمم ونقاط الطريق، وتصفح ملفات تعريف الارتفاع، واعرض جميع مساراتك على خريطة تفاعلية — على خادمك الخاص بدون اشتراك أو مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة.

تخزين مساراتك بشكل خاص على VPS يعني أن مساراتك ومواقعك وسجل نشاطك تبقى تحت سيطرتك. يتكامل Wanderer مع خدمات OpenStreetMap لتحديد الموقع الجغرافي والتوجيه، ودعمه لعدة مستخدمين يجعله سجلًا عمليًا مشتركًا لأندية المسارات، ومجموعات المشي لمسافات طويلة، أو العائلات التي تستكشف الأماكن الخارجية معًا.