انشر Wanderer بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات المسارات ذاتية الاستضافة ومدير مسارات GPX للمتنزهين وراكبي الدراجات ومغامري الهواء الطلق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Wanderer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Wanderer
Wanderer هو قاعدة بيانات للمسارات ذاتية الاستضافة ومتتبع للأنشطة الخارجية للمتنزهين وراكبي الدراجات والمتسلقين وأي شخص يستكشف سيرًا على الأقدام أو بالدراجة. قم بتحميل مسارات GPX، وسجل القمم ونقاط الطريق، وتصفح ملفات تعريف الارتفاع، واعرض جميع مساراتك على خريطة تفاعلية — على خادمك الخاص بدون اشتراك أو مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة.
تخزين مساراتك بشكل خاص على VPS يعني أن مساراتك ومواقعك وسجل نشاطك تبقى تحت سيطرتك. يتكامل Wanderer مع خدمات OpenStreetMap لتحديد الموقع الجغرافي والتوجيه، ودعمه لعدة مستخدمين يجعله سجلًا عمليًا مشتركًا لأندية المسارات، ومجموعات المشي لمسافات طويلة، أو العائلات التي تستكشف الأماكن الخارجية معًا.
الميزات الرئيسية لـ Wanderer
إدارة مسارات GPX
قم بتحميل وتنظيم ملفات GPX من أي جهاز GPS أو تطبيق لبناء مكتبة شخصية من المسارات والأنشطة المسجلة.
خرائط المسارات التفاعلية
تصفح جميع مساراتك على خريطة تفاعلية مبنية على OpenStreetMap مع فلاتر للمسافة والارتفاع ونوع النشاط.
مقاطع الارتفاع
اعرض خرائط الارتفاع التفصيلية لكل مسار لفهم الصعود والهبوط وصعوبة التضاريس قبل الانطلاق.
سجلات القمة ونقاط الطريق
سجل القمم، ومداخل المسارات، ونقاط الاهتمام على طول الطرق لإنشاء سجل شخصي للأنشطة الخارجية قابل للبحث.
مشاركة المسار متعدد المستخدمين
شارك مجموعات المسارات مع أفراد العائلة أو أعضاء النادي حتى تتمكن المجموعة بأكملها من الوصول والمساهمة في مكتبة مشتركة.
لماذا تشغّل Wanderer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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