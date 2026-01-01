انشر Easy!Appointments بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام مجاني ومفتوح المصدر لجدولة المواعيد مع حجز ذاتي للعملاء، وتقاويم متعددة لمقدمي الخدمات، وإشعارات بريد إلكتروني تلقائية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Easy!Appointments
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Easy!Appointments
Easy!Appointments هو منصة جدولة شاملة ومفتوحة المصدر تتيح للشركات القائمة على الخدمات تقديم حجز المواعيد عبر الإنترنت دون دفع رسوم لكل حجز أو قبول قيود المنصة. يرى العملاء التوافر في الوقت الفعلي ويحجزون المواعيد بأنفسهم، مما يقلل من انقطاعات الهاتف وإدارة التقويم اليدوية للموظفين.
يدعم النظام مقدمي خدمات متعددين بتقويمات مستقلة، ونماذج حجز قابلة للتخصيص، وتذكيرات بريد إلكتروني تلقائية تقلل من معدلات عدم الحضور. تحافظ مزامنة تقويم Google على تزامن الجداول مع الأدوات التي يستخدمها الموظفون بالفعل. تعتمد صناعات من الرعاية الصحية والجمال إلى الاستشارات والتعليم على Easy!Appointments لواجهته النظيفة وتكوينه المرن. يقوم هذا النشر بإقران التطبيق بقاعدة بيانات MySQL لتخزين بيانات الجدولة بشكل موثوق.
الميزات الرئيسية لـ Easy!Appointments
الحجز الذاتي للعميل
يشاهد العملاء التوفر في الوقت الفعلي ويحجزون المواعيد عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تواصل متكرر مع الموظفين.
تقاويم متعددة المزودين
يدير التقويمات الفردية ونوافذ التوفر لكل مزود خدمة، مما يمنع الحجوزات المزدوجة عبر الفرق.
إشعارات آلية
يرسل رسائل بريد إلكتروني للتأكيد والتذكير تلقائيًا، مما يقلل من معدلات عدم الحضور دون الحاجة إلى متابعة يدوية.
مزامنة تقويم Google
يقوم بمزامنة الحجوزات مع تقويم Google حتى يرى مقدمو الخدمة المواعيد جنبًا إلى جنب مع بقية جدولهم.
نماذج حجز قابلة للتخصيص
خصص الحقول التي يكملها العملاء عند الحجز لالتقاط المعلومات التي يتطلبها كل نوع خدمة.
لماذا تشغّل Easy!Appointments على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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