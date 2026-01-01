Easy!Appointments هو منصة جدولة شاملة ومفتوحة المصدر تتيح للشركات القائمة على الخدمات تقديم حجز المواعيد عبر الإنترنت دون دفع رسوم لكل حجز أو قبول قيود المنصة. يرى العملاء التوافر في الوقت الفعلي ويحجزون المواعيد بأنفسهم، مما يقلل من انقطاعات الهاتف وإدارة التقويم اليدوية للموظفين.

يدعم النظام مقدمي خدمات متعددين بتقويمات مستقلة، ونماذج حجز قابلة للتخصيص، وتذكيرات بريد إلكتروني تلقائية تقلل من معدلات عدم الحضور. تحافظ مزامنة تقويم Google على تزامن الجداول مع الأدوات التي يستخدمها الموظفون بالفعل. تعتمد صناعات من الرعاية الصحية والجمال إلى الاستشارات والتعليم على Easy!Appointments لواجهته النظيفة وتكوينه المرن. يقوم هذا النشر بإقران التطبيق بقاعدة بيانات MySQL لتخزين بيانات الجدولة بشكل موثوق.