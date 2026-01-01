openrouteservice هو محرك توجيه مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة HeiGIT يحول بيانات OpenStreetMap إلى توجيهات جاهزة للإنتاج، ومصفوفات زمنية للمسافة، ومضلعات إيزوكرون للوصول. على عكس واجهات برمجة تطبيقات الخرائط التجارية، فإنه يمنح المطورين واجهة خلفية توجيه مجانية وشفافة تمامًا مع ملفات تعريف مُعدّة للسيارات ومركبات البضائع الثقيلة والدراجات والمشاة والكراسي المتحركة.

تزيل استضافة openrouteservice ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تسعير كل طلب، وحدود المعدل، ومشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. أنت تتحكم في المناطق والملفات الشخصية التي يتم تحميلها، وتحافظ على خصوصية إحداثيات العملاء، ويمكنك توسيع المحرك باستخدام مستخلصات OSM مخصصة، وقيود، وبيانات الارتفاع المصممة خصيصًا لتطبيقك.