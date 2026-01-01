نشر openrouteservice بنقرة واحدة.
محرك توجيه مستضاف ذاتيًا مبني على بيانات OpenStreetMap مع واجهات برمجة تطبيقات (APIs) للاتجاهات، والخطوط المتساوية، والمصفوفات للسيارات والدراجات والمشاة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ openrouteservice
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام openrouteservice
openrouteservice هو محرك توجيه مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة HeiGIT يحول بيانات OpenStreetMap إلى توجيهات جاهزة للإنتاج، ومصفوفات زمنية للمسافة، ومضلعات إيزوكرون للوصول. على عكس واجهات برمجة تطبيقات الخرائط التجارية، فإنه يمنح المطورين واجهة خلفية توجيه مجانية وشفافة تمامًا مع ملفات تعريف مُعدّة للسيارات ومركبات البضائع الثقيلة والدراجات والمشاة والكراسي المتحركة.
تزيل استضافة openrouteservice ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تسعير كل طلب، وحدود المعدل، ومشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. أنت تتحكم في المناطق والملفات الشخصية التي يتم تحميلها، وتحافظ على خصوصية إحداثيات العملاء، ويمكنك توسيع المحرك باستخدام مستخلصات OSM مخصصة، وقيود، وبيانات الارتفاع المصممة خصيصًا لتطبيقك.
الميزات الرئيسية لـ openrouteservice
API الاتجاهات
احسب المسارات من نقطة إلى نقطة والمسارات متعددة التوقفات مع تعليمات مفصلة وبيانات الهندسة والارتفاع عبر ملفات تعريف نقل متعددة.
إمكانية الوصول متساوية الزمن
إنشاء مضلعات تعتمد على الوقت أو المسافة توضح بدقة إلى أي مدى يمكن للمستخدم السفر من أي نقطة انطلاق ضمن ميزانية محددة.
حسابات المصفوفة
احسب أوقات السفر والمسافات من متعدد إلى متعدد في طلب واحد، وهو مثالي للوجستيات والإرسال وتحسين مناطق التسليم.
ملفات تعريف نقل متعددة
تأتي مع ملفات تعريف مُحسّنة للسيارات، المركبات الثقيلة، الدراجات، المشاة، والكراسي المتحركة، كل منها يراعي قواعد وقيود الوصول الخاصة بـ OSM.
مدعوم بواسطة OpenStreetMap
قم بتحميل أي مستخرج OSM PBF من Geofabrik أو مصدرك الخاص لتوفير توجيه مستقل تمامًا للمناطق التي تحتاجها بالفعل.
OpenAPI و Swagger UI
واجهة برمجة تطبيقات REST متوافقة مع المعايير مع توثيق Swagger المدمج يسهل دمج التوجيه في تطبيقات الويب والجوال والخلفية.
لماذا تشغّل openrouteservice على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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