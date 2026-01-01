Screego هو خادم مفتوح المصدر لمشاركة الشاشة يتيح للفرق التعاون عن بعد دون توجيه محتوى الشاشة الحساس عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يستخدم WebRTC للبث بزمن انتقال منخفض ويضم خادم ترحيل TURN لضمان نجاح الاتصالات عبر جدران الحماية المقيدة للشركات وNAT المتماثل — مما يلغي السبب الأكثر شيوعًا لفشل مشاركة الشاشة في الأدوات الأخرى.

يمنحك نشر Screego على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نقطة نهاية دائمة لمشاركة الشاشة تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد قيود على سعة الاجتماعات، ولا تكاليف اشتراك لكل مضيف، ولا وصول لجهة خارجية إلى المحتوى المشترك. ينضم المشاركون عبر أي متصفح حديث دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو تنزيلات.