انشر Screego بنقرة واحدة.
خادم مشاركة شاشة مستضاف ذاتيًا مع مرحل TURN مدمج لاتصالات WebRTC موثوقة عبر أي جدار حماية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Screego
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Screego
Screego هو خادم مفتوح المصدر لمشاركة الشاشة يتيح للفرق التعاون عن بعد دون توجيه محتوى الشاشة الحساس عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يستخدم WebRTC للبث بزمن انتقال منخفض ويضم خادم ترحيل TURN لضمان نجاح الاتصالات عبر جدران الحماية المقيدة للشركات وNAT المتماثل — مما يلغي السبب الأكثر شيوعًا لفشل مشاركة الشاشة في الأدوات الأخرى.
يمنحك نشر Screego على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نقطة نهاية دائمة لمشاركة الشاشة تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد قيود على سعة الاجتماعات، ولا تكاليف اشتراك لكل مضيف، ولا وصول لجهة خارجية إلى المحتوى المشترك. ينضم المشاركون عبر أي متصفح حديث دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو تنزيلات.
الميزات الرئيسية لـ Screego
مرحل TURN مدمج
يضم Screego خادم TURN/STUN بحيث تنجح اتصالات WebRTC عبر جدران الحماية للشركات و NAT المتماثل دون الحاجة إلى خدمة ترحيل خارجية.
الانضمام بدون إضافة
ينضم المشاهدون إلى الغرف عبر رابط مشترك في أي متصفح حديث — لا يلزم أي إضافة، أو تنزيل عميل، أو تسجيل حساب.
غرف متعددة متزامنة
قم بتشغيل أي عدد من جلسات مشاركة الشاشة المستقلة في وقت واحد، كل منها برابط دعوة خاص بها وبث معزول.
لا توجد قيود على السعة
استضف جلسات غير محدودة مع عدد غير محدود من المشاركين — يتم تحديد السعة بواسطة موارد خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وليس حسب فئة التسعير.
مقاييس بروميثيوس
عرض نقطة نهاية /metrics لجمع بيانات بروميثيوس لتتبع الغرف النشطة، واتصالات TURN، وعرض النطاق الترددي للمرحل بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Screego على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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