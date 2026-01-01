Windmill هي منصة مفتوحة المصدر للمطورين تحول النصوص البرمجية المكتوبة بلغات Python و TypeScript و Go و Bash و SQL إلى أدوات داخلية بواجهات مستخدم ويب يتم إنشاؤها تلقائيًا، وسير عمل قابل للجدولة، وواجهات برمجة تطبيقات REST قابلة للاستدعاء. تتخلص من العمل المتكرر لإنشاء لوحات الإدارة ولوحات المعلومات الداخلية عن طريق إنشاء واجهات مباشرة من توقيعات النصوص البرمجية.

استضافة Windmill ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع رموز وأدوات البيانات الداخلية ضمن البنية التحتية الخاصة بك. تقوم خدمة العامل المضمنة بتنفيذ المهام في بيئات معزولة، ويخزن PostgreSQL حالة سير العمل وسجل التشغيل، ويتولى مدير الأسرار التعامل مع مفاتيح API وبيانات الاعتماد دون ترميزها بشكل ثابت في النصوص البرمجية.