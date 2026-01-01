انشر Windmill بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تطوير مفتوحة المصدر تحول السكريبتات إلى أدوات داخلية، وسير عمل مجدولة، وواجهات مستخدم تلقائية التوليد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Windmill
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Windmill
Windmill هي منصة مفتوحة المصدر للمطورين تحول النصوص البرمجية المكتوبة بلغات Python و TypeScript و Go و Bash و SQL إلى أدوات داخلية بواجهات مستخدم ويب يتم إنشاؤها تلقائيًا، وسير عمل قابل للجدولة، وواجهات برمجة تطبيقات REST قابلة للاستدعاء. تتخلص من العمل المتكرر لإنشاء لوحات الإدارة ولوحات المعلومات الداخلية عن طريق إنشاء واجهات مباشرة من توقيعات النصوص البرمجية.
استضافة Windmill ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع رموز وأدوات البيانات الداخلية ضمن البنية التحتية الخاصة بك. تقوم خدمة العامل المضمنة بتنفيذ المهام في بيئات معزولة، ويخزن PostgreSQL حالة سير العمل وسجل التشغيل، ويتولى مدير الأسرار التعامل مع مفاتيح API وبيانات الاعتماد دون ترميزها بشكل ثابت في النصوص البرمجية.
الميزات الرئيسية لـ Windmill
نصوص متعددة اللغات
اكتب أتمتات في Python، TypeScript، Go، Bash، أو SQL — يتولى Windmill التنفيذ والتبعيات والعزل.
واجهات المستخدم تلقائية التوليد
يقوم ويندميل تلقائيًا بإنشاء نماذج الويب وواجهات المستخدم من أنواع معلمات السكريبت، مما يتيح لغير المطورين تشغيل الأدوات دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.
منشئ سير العمل
تسلسل البرامج النصية في مهام سير عمل متعددة الخطوات مع التفرع الشرطي، والحلقات التكرارية، والتنفيذ المتوازي باستخدام محرر DAG مرئي.
مجدول Cron
تشغيل البرامج النصية وسير العمل على جداول كرون الزمنية أو مشغلات الأحداث دون الحاجة إلى إدارة بنية تحتية منفصلة لكرون.
إدارة الأسرار
قم بتخزين مفاتيح API وكلمات المرور والرموز المميزة كمتغيرات مشفرة يمكن للبرامج النصية الوصول إليها دون تضمينها في التعليمات البرمجية.
لماذا تشغّل Windmill على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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