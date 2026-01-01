WUD (What's Up Docker) هو الخلف الذي يتم صيانته بنشاط لـ whats-up-docker، ويركز بالكامل على تحديث صور الحاويات عبر البنية التحتية المستضافة ذاتيًا. يقوم بفحص الحاويات قيد التشغيل باستمرار، ويستعلم سجلات المصدر، ويبلغ بدقة عن الصور التي تتوفر لها إصدارات جديدة — يتم دعم Docker Hub و GHCR و ECR و GCR و ACR و Quay والسجلات المستضافة ذاتيًا جميعها بشكل جاهز.

تزيل استضافة WUD ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص أي اعتماد على متتبعات تحديث SaaS التابعة لجهات خارجية وتحتفظ بالمخزون الكامل لأسطول حاوياتك داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. يمكن للمشغلات أن تنتشر إلى Slack أو Telegram أو Discord أو Gotify أو Apprise أو IFTTT أو Pushover أو MQTT أو webhooks العامة، أو إعادة بناء المكدسات تلقائيًا.