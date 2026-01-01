انشر WUD بنقرة واحدة.
مراقب مفتوح المصدر يكتشف تحديثات صور Docker ويُعلمك عبر عشرات القنوات المدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WUD
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WUD
WUD (What's Up Docker) هو الخلف الذي يتم صيانته بنشاط لـ whats-up-docker، ويركز بالكامل على تحديث صور الحاويات عبر البنية التحتية المستضافة ذاتيًا. يقوم بفحص الحاويات قيد التشغيل باستمرار، ويستعلم سجلات المصدر، ويبلغ بدقة عن الصور التي تتوفر لها إصدارات جديدة — يتم دعم Docker Hub و GHCR و ECR و GCR و ACR و Quay والسجلات المستضافة ذاتيًا جميعها بشكل جاهز.
تزيل استضافة WUD ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص أي اعتماد على متتبعات تحديث SaaS التابعة لجهات خارجية وتحتفظ بالمخزون الكامل لأسطول حاوياتك داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. يمكن للمشغلات أن تنتشر إلى Slack أو Telegram أو Discord أو Gotify أو Apprise أو IFTTT أو Pushover أو MQTT أو webhooks العامة، أو إعادة بناء المكدسات تلقائيًا.
الميزات الرئيسية لـ WUD
مراقبة السجلات المتعددة
يتتبع التحديثات عبر Docker Hub و GHCR و ECR و GCR و ACR و Quay وأي سجلات مخصصة بدون ملحقات خاصة بكل مزود.
تشغيل الأتمتات
يوجه أحداث الإصدار الجديد إلى سلاك، تليجرام، ديسكورد، أبرايز، MQTT، خطافات الويب العامة، أو مهام إعادة بناء الحاويات.
واجهة المستخدم للويب و REST API
تصفح التحديثات المعلقة، وافحص الملخصات، وادمج مع لوحات المعلومات الحالية من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة.
قواعد مراقبة دقيقة
تضمين الحاويات أو استبعادها حسب التسمية أو الاسم أو السجل، واختر بين استراتيجيات مقارنة semver أو regex أو digest.
مقاييس Prometheus
تصدير الحاوية وتحديث المقاييس على /metrics بحيث يمكن لمكدسات Grafana الحالية التنبيه بشأن الصور القديمة.
بصمة خفيفة
يعمل كحاوية Node.js واحدة مع حجم تخزين صغير جدًا، مناسبة لمثيلات VPS الصغيرة جنبًا إلى جنب مع أعباء عمل الإنتاج.
لماذا تشغّل WUD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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