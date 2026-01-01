انشر Tiny Tiny RSS بتثبيت بنقرة واحدة.
مجمّع أخبار RSS و Atom مستضاف ذاتيًا ومتعدد المستخدمين لقراءة وتنظيم الخلاصات من أي متصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tiny Tiny RSS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS هو مجمع خلاصات RSS و Atom ذاتي الاستضافة ومفتوح المصدر يتيح لك متابعة مواقع الويب والمدونات ومصادر الأخبار من واجهة ويب واحدة خاصة. يقوم بجلب التحديثات باستمرار في الخلفية بحيث تكون خلاصاتك محدثة دائمًا، ويوفر واجهة مرنة مع اختصارات لوحة المفاتيح، والبحث بالنص الكامل، والتصنيفات، والفلاتر، واستيراد/تصدير OPML.
يدعم حسابات مستخدمين متعددة، لكل منها اشتراكات خلاصات وتفضيلات مستقلة. تتيح واجهة برمجة تطبيقات (API) مدمجة للعملاء المتنقلين مثل FeedMe و Fluent Reader الاتصال ومزامنة تقدم القراءة. تضمن الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) خصوصية سجل القراءة والاشتراكات الخاصة بك — لا ترى أي خدمة طرف ثالث ما تقرأه.
الميزات الرئيسية لـ Tiny Tiny RSS
جلب التغذية المستمر
يجلب التحديثات من جميع الخلاصات المشترك بها في الخلفية لتكون المقالات جاهزة للقراءة لحظة فتح التطبيق.
دعم متعدد المستخدمين
إنشاء حسابات مستقلة متعددة، لكل منها اشتراكات الخلاصة الخاصة بها، وتصنيفاتها، وفلاترها، وتفضيلات القراءة.
API العميل المحمول
تتيح واجهة برمجة التطبيقات المدمجة (API) لعملاء الهاتف المحمول المشهورين مثل FeedMe و Fluent Reader و Reeder الاتصال ومزامنة تقدم قراءتك عبر الأجهزة.
فلاتر وتصنيفات
تصنيف المقالات أو تمييزها بنجمة أو إخفاؤها تلقائيًا بناءً على القواعد التي تحددها — حافظ على قائمة القراءة الخاصة بك مركزة على ما يهم.
OPML الاستيراد والتصدير
استورد اشتراكاتك الحالية من أي قارئ RSS آخر عبر OPML وصدرها بنفس السهولة عندما تحتاج إلى الترحيل.
لماذا تشغّل Tiny Tiny RSS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."