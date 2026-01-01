منصة مفتوحة المصدر لنمذجة وتوثيق البنية التحتية للشبكة لعناوين IP، والرفوف، والدوائر.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NetBox
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NetBox
NetBox هي المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لنمذجة وتوثيق البنية التحتية للشبكة. تم تطويرها في الأصل بواسطة DigitalOcean، وتوفر مصدرًا شاملاً للمعلومات الموثوقة لإدارة عناوين IP (IPAM)، وإدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)، والدوائر، والاتصالات، وموارد المحاكاة الافتراضية. يستخدم مهندسو الشبكات NetBox لتتبع كل جهاز وكابل وعنوان IP وشبكة VLAN عبر بنيتهم التحتية بأكملها.
تضمن استضافة NetBox ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بقاء جميع وثائق الشبكة خاصة ومتاحة لفريق العمليات الخاص بك. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات، وRedis للتخزين المؤقت والمهام الخلفية، وعملية عامل مخصصة لتنفيذ المهام بشكل موثوق. يتم إنشاء حساب مسؤول تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تم تكوينها أثناء النشر.
الميزات الرئيسية لـ NetBox
إدارة عنوان IP
تتبع بادئات IP والعناوين والنطاقات وشبكات VLAN مع تنظيم هرمي وتتبع الاستخدام.
جرد الأجهزة
نمذجة أجهزة الشبكة وأنواع الأجهزة والشركات المصنعة والمنصات مع رسوم بيانية لارتفاع الرفوف وتتبع الكابلات.
تتبع الدائرة
وثّق دوائر شبكة WAN والمزودين والاتصالات مع تحديد نقاط إنهاء A/Z وتفاصيل العقد.
REST و GraphQL APIs
تتيح واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL الكاملة الأتمتة، والتكامل مع أدوات المراقبة، وإدارة البنية التحتية برمجياً.
الحقول المخصصة
قم بتوسيع أي نوع كائن باستخدام حقول مخصصة وعلامات وقواعد تحقق لتناسب احتياجات التوثيق الخاصة بمؤسستك.
تسجيل التغييرات
سجل تدقيق كامل لكل تغيير يطرأ على سجلات البنية التحتية، مع تحديد المستخدم والطوابع الزمنية.
لماذا تشغّل NetBox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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