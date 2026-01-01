NetBox هي المنصة الرائدة مفتوحة المصدر لنمذجة وتوثيق البنية التحتية للشبكة. تم تطويرها في الأصل بواسطة DigitalOcean، وتوفر مصدرًا شاملاً للمعلومات الموثوقة لإدارة عناوين IP (IPAM)، وإدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)، والدوائر، والاتصالات، وموارد المحاكاة الافتراضية. يستخدم مهندسو الشبكات NetBox لتتبع كل جهاز وكابل وعنوان IP وشبكة VLAN عبر بنيتهم التحتية بأكملها.

تضمن استضافة NetBox ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك بقاء جميع وثائق الشبكة خاصة ومتاحة لفريق العمليات الخاص بك. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات، وRedis للتخزين المؤقت والمهام الخلفية، وعملية عامل مخصصة لتنفيذ المهام بشكل موثوق. يتم إنشاء حساب مسؤول تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تم تكوينها أثناء النشر.