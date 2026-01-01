PicoShare هي خدمة مشاركة ملفات مفتوحة المصدر وبسيطة، مصممة لأداء مهمة واحدة بشكل جيد: رفع ملف ومشاركة رابط تنزيل مباشر. على عكس منصات التخزين السحابي الكاملة، لا يحتوي PicoShare على تسلسل هرمي للمجلدات، ولا حسابات متعددة المستخدمين، ولا حصص تخزين — فقط عبارة مرور مشتركة واحدة تحمي واجهة المسؤول وعنوان URL عام نظيف لكل ملف تشاركه. يمكن تعيين الروابط لتنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية قابلة للتكوين أو عدد مرات التنزيل، وتسمح روابط رفع الضيوف للمساهمين الخارجيين بتقديم الملفات إلى خادمك دون الحاجة إلى حساب.

استضافة PicoShare ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن الملفات المشتركة تُخزن على بنيتك التحتية الخاصة دون وجود منصة طرف ثالث بينك وبين مستلميك، ولا يتم رفض أي ملف لكونه كبيرًا جدًا.