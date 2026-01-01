نشر PicoShare بنقرة واحدة.
مشاركة ملفات ذاتية الاستضافة مبسطة، مع روابط تنتهي صلاحيتها، وتحميلات للضيوف، وبدون قيود على حجم الملفات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PicoShare
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.
ما يمكنك بناؤه باستخدام PicoShare
PicoShare هي خدمة مشاركة ملفات مفتوحة المصدر وبسيطة، مصممة لأداء مهمة واحدة بشكل جيد: رفع ملف ومشاركة رابط تنزيل مباشر. على عكس منصات التخزين السحابي الكاملة، لا يحتوي PicoShare على تسلسل هرمي للمجلدات، ولا حسابات متعددة المستخدمين، ولا حصص تخزين — فقط عبارة مرور مشتركة واحدة تحمي واجهة المسؤول وعنوان URL عام نظيف لكل ملف تشاركه. يمكن تعيين الروابط لتنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية قابلة للتكوين أو عدد مرات التنزيل، وتسمح روابط رفع الضيوف للمساهمين الخارجيين بتقديم الملفات إلى خادمك دون الحاجة إلى حساب.
استضافة PicoShare ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن الملفات المشتركة تُخزن على بنيتك التحتية الخاصة دون وجود منصة طرف ثالث بينك وبين مستلميك، ولا يتم رفض أي ملف لكونه كبيرًا جدًا.
الميزات الرئيسية لـ PicoShare
روابط مشاركة تنتهي صلاحيتها
عيّن الروابط لتنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية محددة أو عدد من التنزيلات، بحيث تتم إزالة الملفات المشتركة تلقائيًا بمجرد أن تفي بالغرض منها.
روابط تحميل الضيوف
أنشئ روابط تحميل لمرة واحدة أو قابلة لإعادة الاستخدام حتى يتمكن المتعاونون الخارجيون من إرسال الملفات إلى خادمك دون إنشاء حساب أو رؤية ملفاتك الأخرى.
لا حدود لحجم الملفات
PicoShare لا يفرض أي قيود على حجم الملف أو نوعه، حتى تتمكن من مشاركة مقاطع الفيديو الكبيرة، أو صور الأقراص، أو الأرشيفات التي قد ترفضها الخدمات السحابية.
صفر تبعيات خارجية
يخزن SQLite جميع البيانات الوصفية محليًا — لا خادم قاعدة بيانات، لا Redis، لا عمال خلفية — مما يجعل النشر بأكمله حاوية واحدة.
روابط التنزيل المباشر
يحصل كل ملف مشترك على رابط تنزيل مباشر نظيف ودائم، بحيث يقوم المستلمون بالتنزيل دون الحاجة إلى التنقل في واجهة ويب أو تسجيل الدخول.
لماذا تشغّل PicoShare على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
موقع الخادم الموصى به:
جارٍ التحقق...
انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
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