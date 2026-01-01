نشر PhotoPrism بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق لإدارة الصور مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بتنظيم مكتبة الصور الخاصة بك ووضع العلامات عليها والبحث فيها تلقائيًا دون الحاجة إلى تحميلها إلى سحابات خارجية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PhotoPrism
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PhotoPrism
PhotoPrism هي منصة لإدارة الصور تعطي الأولوية للخصوصية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف مجموعتك الكاملة من الصور ووضع العلامات عليها والبحث فيها تلقائيًا. يعمل التعرف على الوجوه، واكتشاف الكائنات، والتنظيم المستند إلى الموقع محليًا على خادمك — صورك لا تغادر جهازك أبدًا.
تمنحك استضافة PhotoPrism ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بديلاً قويًا لصور Google و iCloud يتسع لملايين الصور، ويدعم ملفات RAW وفيديوهات 4K، ويحافظ على كل ذكرى تحت سيطرتك الكاملة دون قيود تخزين تفرضها خطة اشتراك طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ PhotoPrism
الوسم المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تصنف الصور تلقائيًا حسب الموضوع والمشهد والكائنات باستخدام التعلم الآلي على الجهاز — لا يتطلب معالجة سحابية.
التعرف على الوجه
تجمع الصور حسب الأشخاص الموجودين فيها حتى تتمكن من العثور فورًا على كل صورة لأحد أفراد العائلة أو صديق في مكتبتك بأكملها.
بحث قوي
ابحث عن الصور باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية مثل "غروب الشمس على الشاطئ" أو قم بالتصفية حسب التاريخ والكاميرا والموقع والتسميات المكتشفة تلقائيًا في نفس الوقت.
دعم ملفات RAW والفيديو
يتعامل مع ملفات RAW من الكاميرات الاحترافية، وملفات HEIF من هواتف آيفون، وفيديوهات 4K مع تحويل تلقائي للترميز لتشغيلها في المتصفح.
الموقع وعرض الخريطة
يعرض الصور الموسومة جغرافيًا على خريطة تفاعلية ويقوم بتجميعها تلقائيًا حسب الموقع للتصفح الجغرافي.
لماذا تشغّل PhotoPrism على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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