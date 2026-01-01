PhotoPrism هي منصة لإدارة الصور تعطي الأولوية للخصوصية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف مجموعتك الكاملة من الصور ووضع العلامات عليها والبحث فيها تلقائيًا. يعمل التعرف على الوجوه، واكتشاف الكائنات، والتنظيم المستند إلى الموقع محليًا على خادمك — صورك لا تغادر جهازك أبدًا.

تمنحك استضافة PhotoPrism ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بديلاً قويًا لصور Google و iCloud يتسع لملايين الصور، ويدعم ملفات RAW وفيديوهات 4K، ويحافظ على كل ذكرى تحت سيطرتك الكاملة دون قيود تخزين تفرضها خطة اشتراك طرف ثالث.