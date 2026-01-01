نشر Perplexica بنقرة واحدة.
محرك بحث بالذكاء الاصطناعي يركز على الخصوصية يجمع بين معرفة الإنترنت مع نماذج اللغات الكبيرة المحلية ويوفر إجابات موثقة دون تتبع استعلاماتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Perplexica
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Perplexica
Perplexica هو محرك إجابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومفتوح المصدر يعمل بالكامل على أجهزتك الخاصة. يبحث في الويب ويصيغ إجابات دقيقة بمصادر موثقة، ويدعم نماذج اللغات الكبيرة المحلية (LLMs) عبر Ollama وموفري الخدمات السحابية مثل OpenAI و Claude و Groq — لتختار النموذج الذي يناسب متطلبات خصوصيتك وأدائك.
استضافة Perplexica ذاتيًا تحافظ على خصوصية كل استعلام بحث على خادمك. على عكس منتجات البحث بالذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، لا يوجد تتبع للاستخدام، ولا تسجيل للاستعلامات من قبل أطراف ثالثة، ولا رسوم اشتراك — فقط إجابات سريعة وموثقة تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الرئيسية لـ Perplexica
إجابات الذكاء الاصطناعي المستشهد بها
يتضمن كل رد روابط للمصادر حتى تتمكن من التحقق من المعلومات والتعمق أكثر دون الثقة العمياء بالمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
دعم LLM المحلي
قم بتوصيل Ollama لتشغيل نماذج مفتوحة المصدر بالكامل على جهازك دون إرسال أي بيانات إلى خدمات خارجية.
مرونة متعددة المزودين
التبديل بين OpenAI و Claude و Groq ومقدمي الخدمات السحابية الآخرين من واجهة واحدة لموازنة التكلفة والقدرة.
خصوصية البحث الكاملة
جميع الاستعلامات تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يتم مشاركة سجل البحث مع شبكات الإعلانات أو منصات التحليلات التي تتتبع سلوكك.
لماذا تشغّل Perplexica على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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