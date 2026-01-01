Perplexica هو محرك إجابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومفتوح المصدر يعمل بالكامل على أجهزتك الخاصة. يبحث في الويب ويصيغ إجابات دقيقة بمصادر موثقة، ويدعم نماذج اللغات الكبيرة المحلية (LLMs) عبر Ollama وموفري الخدمات السحابية مثل OpenAI و Claude و Groq — لتختار النموذج الذي يناسب متطلبات خصوصيتك وأدائك.

استضافة Perplexica ذاتيًا تحافظ على خصوصية كل استعلام بحث على خادمك. على عكس منتجات البحث بالذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، لا يوجد تتبع للاستخدام، ولا تسجيل للاستعلامات من قبل أطراف ثالثة، ولا رسوم اشتراك — فقط إجابات سريعة وموثقة تحت سيطرتك الكاملة.