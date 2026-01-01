نشر ClickHouse بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات OLAP عمودية مفتوحة المصدر، مصممة للتحليلات في الوقت الفعلي على مليارات الصفوف بزمن استجابة للاستعلام في حدود المللي ثانية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ClickHouse
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ClickHouse
ClickHouse هو نظام إدارة قواعد بيانات عمودية مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت — لتشغيل استعلامات التجميع على مليارات الصفوف في أجزاء من الثانية دون مكعبات محسوبة مسبقًا أو طرق عرض مادية. تم تطويره في الأصل في ياندكس ويتم صيانته الآن بواسطة ClickHouse Inc.، وهو يدعم منصات التحليلات، والواجهات الخلفية للمراقبة، وخطوط أنابيب أحداث المنتج في الشركات بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى Cloudflare وUber وeBay.
تمنح استضافة ClickHouse ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الواجهات الخلفية للتطبيقات ولوحات معلومات التحليلات وأدوات المراقبة طبقة استعلام عالية الأداء لبيانات السجل والمقاييس وأحداث المستخدم وأعباء عمل السلاسل الزمنية. توفر واجهة المستخدم Play المدمجة واجهة استعلام قائمة على المتصفح بحيث يمكن للمحللين كتابة SQL دون الحاجة إلى تثبيت عميل سطح مكتب.
الميزات الرئيسية لـ ClickHouse
تخزين عمودي
يوفر ضغط كل عمود وتخطيط القرص نسب ضغط تتراوح من 10 إلى 100 ضعف واستعلامات تجميع أسرع بكثير من قواعد البيانات الموجهة للصفوف.
عائلة محركات MergeTree
محركات الجداول المتخصصة لسلاسل البيانات الزمنية، والبيانات المنسوخة، والمجاميع التجميعية، وأعباء عمل الرسوم البيانية تحسن التخزين والاستعلامات لكل حالة استخدام.
واجهة مستخدم بلاي مدمجة
تشغيل استعلامات SQL المخصصة مباشرة من المتصفح في /play مع تمييز بناء الجملة، وسجل الاستعلامات، وتصور النتائج.
طرق العرض المادية
تتيح لك الجداول المجمعة مسبقًا والتي يتم تحديثها تزايديًا معالجة استعلامات لوحة التحكم من مليارات الصفوف بزمن استجابة يقل عن ثانية.
موزع ومكرر
دعم أصلي للتجزئة عبر العقد ونسخ الجداول لتوافرية عالية بدون خدمات تنسيق خارجية.
لماذا تشغّل ClickHouse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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