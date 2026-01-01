ClickHouse هو نظام إدارة قواعد بيانات عمودية مفتوح المصدر مصمم خصيصًا للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت — لتشغيل استعلامات التجميع على مليارات الصفوف في أجزاء من الثانية دون مكعبات محسوبة مسبقًا أو طرق عرض مادية. تم تطويره في الأصل في ياندكس ويتم صيانته الآن بواسطة ClickHouse Inc.، وهو يدعم منصات التحليلات، والواجهات الخلفية للمراقبة، وخطوط أنابيب أحداث المنتج في الشركات بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى Cloudflare وUber وeBay.

تمنح استضافة ClickHouse ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الواجهات الخلفية للتطبيقات ولوحات معلومات التحليلات وأدوات المراقبة طبقة استعلام عالية الأداء لبيانات السجل والمقاييس وأحداث المستخدم وأعباء عمل السلاسل الزمنية. توفر واجهة المستخدم Play المدمجة واجهة استعلام قائمة على المتصفح بحيث يمكن للمحللين كتابة SQL دون الحاجة إلى تثبيت عميل سطح مكتب.