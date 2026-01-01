Ente هي خدمة صور وفيديو مشفرة بالكامل ومفتوحة المصدر من طرف إلى طرف، تضع الخصوصية أولاً. يتم تشفير كل ملف على جهازك قبل أن يصل إلى الخادم، لذلك لا يمكن لأحد رؤية ذكرياتك سوى أنت والأشخاص الذين تدعوهم صراحةً.

يتيح لك استضافة Ente ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) امتلاكًا كاملاً لقاعدة البيانات الأساسية وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، مع الاحتفاظ بنفس عملاء الويب والجوال وسطح المكتب المصقولين المستخدمين في الخدمة العامة. تظل ألبومات العائلة، والروابط العامة، والتعرف على الوجوه على الجهاز، والتخزين غير المحدود تحت سيطرتك بدلاً من طرف ثالث.