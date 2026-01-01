انشر Ente بنقرة واحدة.
نسخ احتياطي للصور ومقاطع الفيديو مشفر من طرف إلى طرف ومفتوح المصدر، مع ألبومات مشتركة وتعلم آلي على الجهاز.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ente
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ente
Ente هي خدمة صور وفيديو مشفرة بالكامل ومفتوحة المصدر من طرف إلى طرف، تضع الخصوصية أولاً. يتم تشفير كل ملف على جهازك قبل أن يصل إلى الخادم، لذلك لا يمكن لأحد رؤية ذكرياتك سوى أنت والأشخاص الذين تدعوهم صراحةً.
يتيح لك استضافة Ente ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) امتلاكًا كاملاً لقاعدة البيانات الأساسية وتخزين الكائنات المتوافق مع S3، مع الاحتفاظ بنفس عملاء الويب والجوال وسطح المكتب المصقولين المستخدمين في الخدمة العامة. تظل ألبومات العائلة، والروابط العامة، والتعرف على الوجوه على الجهاز، والتخزين غير المحدود تحت سيطرتك بدلاً من طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Ente
التشفير الشامل
يتم تشفير كل صورة وفيديو على جهازك باستخدام أساسيات تشفيرية مدققة قبل تحميلها، بحيث لا يمكن للخادم ولا لأي شخص آخر قراءة مكتبتك.
عملاء متعددو المنصات
تطبيقات iOS و Android الأصلية، وتطبيقات سطح المكتب لأنظمة macOS و Windows و Linux، بالإضافة إلى تطبيق ويب، تحافظ على إمكانية الوصول إلى مكتبتك في كل مكان مع النسخ الاحتياطي التلقائي في الخلفية.
ألبومات عائلية مشتركة
إنشاء ألبومات مشتركة مع أفراد العائلة أو إرسال روابط عامة بكلمات مرور اختيارية وتاريخ انتهاء صلاحية، كل ذلك دون الكشف عن الملفات الأساسية بنص عادي.
التعرف على الوجه على الجهاز
يعمل تعلم الآلة بالكامل على جانب العميل لتجميع الأشخاص واكتشاف الكائنات وتشغيل البحث الدلالي دون إرسال بيانات غير مشفرة أبدًا إلى الخادم.
تخزين متوافق مع S3
يخزن دلو MinIO المدمج الكائنات محليًا على الخادم الافتراضي الخاص (VPS) ويمكن استبداله بـ Backblaze B2، أو Wasabi، أو أي مزود متوافق مع S3 عندما تنمو المكتبات.
تطبيقات عميلة مفتوحة المصدر
كل مكون، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب، متاح المصدر وقابل للتدقيق بشكل مستقل حتى تتمكن من التحقق من التشفير بنفسك.
لماذا تشغّل Ente على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."