انشر HFS بنقرة واحدة.
خادم ملفات HTTP مستضاف ذاتيًا يتيح لك مشاركة الملفات مباشرة من قرصك عبر واجهة ويب حديثة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ HFS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام HFS
HFS (خادم ملفات HTTP) هو خادم مشاركة ملفات خفيف الوزن ومستضاف ذاتياً يحول خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى مركز كامل الوظائف لمشاركة الملفات يمكن الوصول إليه من أي متصفح. يوفر واجهة ويب نظيفة ومتجاوبة لتصفح الملفات وتنزيلها ورفعها دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج عميل.
مع حسابات مستخدمين مدمجة، وتحكم في الوصول لكل مجلد، وتحديد سرعة النطاق الترددي، ونظام ملفات افتراضي، يمنحك HFS تحكماً كاملاً في من يمكنه الوصول إلى أي ملفات. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني مساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدودين بدون رسوم شهرية لكل مستخدم.
الميزات الرئيسية لـ HFS
نظام الملفات الافتراضي
تنظيم المحتوى المشترك في بنية مجلد افتراضية مستقلة عن تخطيط القرص الفعلي الخاص بك، مما يمنحك تحكمًا كاملاً فيما يراه المستخدمون.
حسابات المستخدمين والصلاحيات
أنشئ حسابات بأذونات قراءة وكتابة وحذف لكل مجلد، بحيث يتمكن المستخدمون المختلفون من الوصول فقط إلى الملفات المصرح لهم برؤيتها.
التحميلات والتنزيلات القابلة للاستئناف
يدعم عمليات النقل القابلة للاستئناف بحيث تنجو عمليات الملفات الكبيرة من انقطاعات الشبكة دون الحاجة للبدء من الصفر.
تقييد النطاق الترددي
عيّن حدود سرعة الرفع والتنزيل لكل مستخدم أو عالميًا للحفاظ على استجابة الخادم الخاص بك حتى أثناء عمليات نقل الملفات الكبيرة.
نظام المكونات الإضافية
قم بتوسيع HFS باستخدام إضافات المجتمع للمصغرات، ومصادقة LDAP، والحماية من هجمات القوة الغاشمة، والسمات، والمزيد.
لماذا تشغّل HFS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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