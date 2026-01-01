HFS (خادم ملفات HTTP) هو خادم مشاركة ملفات خفيف الوزن ومستضاف ذاتياً يحول خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى مركز كامل الوظائف لمشاركة الملفات يمكن الوصول إليه من أي متصفح. يوفر واجهة ويب نظيفة ومتجاوبة لتصفح الملفات وتنزيلها ورفعها دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج عميل.

مع حسابات مستخدمين مدمجة، وتحكم في الوصول لكل مجلد، وتحديد سرعة النطاق الترددي، ونظام ملفات افتراضي، يمنحك HFS تحكماً كاملاً في من يمكنه الوصول إلى أي ملفات. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني مساحة تخزين ونطاق ترددي غير محدودين بدون رسوم شهرية لكل مستخدم.