TinyAuth هو برنامج وسيط مصادقة خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا يضيف شاشة تسجيل دخول إلى أي تطبيق يعمل خلف وكيل Traefik العكسي. على عكس موفري الهوية الكاملين، TinyAuth هو ثنائي Go واحد مدعوم بـ SQLite، يمكن نشره في ثوانٍ بأقل قدر من التكوين. يكفي تسمية وسيطة واحدة في ملف Docker Compose لأي تطبيق لحماية الوصول بكلمة مرور واسم مستخدم أو تسجيل دخول OAuth.

استضافة TinyAuth ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن كل تطبيق تقوم بنشره — لوحات المعلومات، أدوات المطورين، خدمات المراقبة — يشارك طبقة مصادقة واحدة دون الكشف عن تلك الخدمات للعامة. يتيح تكامل OAuth مع Google و GitHub وأي موفر OIDC لأعضاء الفريق تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الموجودة، ويدعم TOTP المدمج المصادقة الثنائية دون الحاجة إلى خدمة إضافية.