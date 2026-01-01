نشر TinyAuth بنقرة واحدة.
برمجية وسيطة خفيفة الوزن للمصادقة الأمامية من Traefik تضيف شاشة تسجيل دخول إلى أي تطبيق مستضاف ذاتيًا بتسمية واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TinyAuth
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TinyAuth
TinyAuth هو برنامج وسيط مصادقة خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا يضيف شاشة تسجيل دخول إلى أي تطبيق يعمل خلف وكيل Traefik العكسي. على عكس موفري الهوية الكاملين، TinyAuth هو ثنائي Go واحد مدعوم بـ SQLite، يمكن نشره في ثوانٍ بأقل قدر من التكوين. يكفي تسمية وسيطة واحدة في ملف Docker Compose لأي تطبيق لحماية الوصول بكلمة مرور واسم مستخدم أو تسجيل دخول OAuth.
استضافة TinyAuth ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن كل تطبيق تقوم بنشره — لوحات المعلومات، أدوات المطورين، خدمات المراقبة — يشارك طبقة مصادقة واحدة دون الكشف عن تلك الخدمات للعامة. يتيح تكامل OAuth مع Google و GitHub وأي موفر OIDC لأعضاء الفريق تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الموجودة، ويدعم TOTP المدمج المصادقة الثنائية دون الحاجة إلى خدمة إضافية.
الميزات الرئيسية لـ TinyAuth
Traefik إعادة توجيه المصادقة
أضف جدار تسجيل دخول إلى أي تطبيق موجه بواسطة Traefik عن طريق إضافة تسمية وسيطة واحدة فقط — لا يلزم إجراء أي تغييرات على التطبيق المحمي.
دعم مزود OAuth
السماح بتسجيل الدخول عبر جوجل، أو جيت هاب، أو أي مزود متوافق مع OIDC حتى يتمكن أعضاء الفريق من استخدام بيانات الاعتماد الحالية بدلاً من إدارة كلمات مرور منفصلة.
TOTP المصادقة الثنائية
قم بتطبيق كلمات المرور لمرة واحدة المستندة إلى الوقت على أي حساب، مما يعزز أمان الوصول إلى التطبيقات المستضافة ذاتيًا دون الحاجة إلى نشر خدمة مصادقة ثنائية مخصصة.
مشاركة ملفات تعريف الارتباط للنطاق الفرعي
يغطي تسجيل دخول واحد لـ TinyAuth جميع التطبيقات المستضافة على نطاقات فرعية لنفس النطاق، بحيث يقوم المستخدمون بالمصادقة مرة واحدة ويتنقلون بحرية عبر المكدس.
صفر اعتماديات خارجية
يعمل كثنائي واحد مع تخزين SQLite — لا يتطلب Redis أو PostgreSQL أو LDAP، مما يحافظ على الحد الأدنى من استهلاك الموارد على أي خطة VPS.
لماذا تشغّل TinyAuth على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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