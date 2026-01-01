Warracker هو تطبيق مفتوح المصدر لتتبع الضمانات يركز جميع ضمانات منتجاتك، ومستندات الشراء، وتواريخ المطالبات في لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. بدلاً من البحث في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، أو خزائن الملفات، أو جداول البيانات، تحصل على قاعدة بيانات قابلة للبحث مع تنبيهات انتهاء الصلاحية، وتخزين المستندات، وإمكانية وصول متعددة المستخدمين للفرق والأسر.

استضافة Warracker ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن إيصالات الشراء، ومسح الفواتير، والأرقام التسلسلية للمنتجات الخاصة بك تبقى على بنية تحتية تتحكم بها. مع إشعارات البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية الاستباقية عبر Apprise، تتلقى تحذيرات مسبقة قبل انتهاء صلاحية الضمانات حتى تتمكن من التصرف بينما لا يزال التغطية سارية.