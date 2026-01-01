انشر Warracker بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة الضمان ذاتي الاستضافة لتتبع ضمانات المنتج والإيصالات والمطالبات في مكان واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Warracker
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Warracker
Warracker هو تطبيق مفتوح المصدر لتتبع الضمانات يركز جميع ضمانات منتجاتك، ومستندات الشراء، وتواريخ المطالبات في لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا. بدلاً من البحث في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، أو خزائن الملفات، أو جداول البيانات، تحصل على قاعدة بيانات قابلة للبحث مع تنبيهات انتهاء الصلاحية، وتخزين المستندات، وإمكانية وصول متعددة المستخدمين للفرق والأسر.
استضافة Warracker ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن إيصالات الشراء، ومسح الفواتير، والأرقام التسلسلية للمنتجات الخاصة بك تبقى على بنية تحتية تتحكم بها. مع إشعارات البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية الاستباقية عبر Apprise، تتلقى تحذيرات مسبقة قبل انتهاء صلاحية الضمانات حتى تتمكن من التصرف بينما لا يزال التغطية سارية.
الميزات الرئيسية لـ Warracker
تنبيهات انتهاء صلاحية الضمان
تلقي إشعارات البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية عبر أكثر من 100 خدمة بما في ذلك Telegram و Slack و Discord قبل انتهاء صلاحية الضمانات.
تخزين المستندات
تحميل وإرفاق الإيصالات والفواتير والأدلة مباشرةً إلى كل سجل ضمان لاسترجاعها فورًا عند الحاجة.
تتبع دورة حياة المطالبات
إدارة مطالبات الضمان من البداية إلى النهاية مع تحديثات الحالة ورؤية كاملة عبر عملية المطالبات بأكملها.
بحث متقدم وتصفية
ابحث عن أي ضمان على الفور حسب اسم المنتج أو الرقم التسلسلي أو البائع أو العلامات المخصصة عبر الكتالوج بأكمله.
وصول متعدد المستخدمين
شارك سجلات الضمان عبر فريق أو أسرة مع أذونات قائمة على الأدوار وعناصر تحكم إدارة المسؤول.
استيراد وتصدير CSV
ترحيل سجلات الضمان الحالية من جداول البيانات عبر استيراد CSV وتصدير بياناتك في أي وقت لإمكانية النقل الكاملة.
لماذا تشغّل Warracker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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