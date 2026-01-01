خصم يصل إلى 69% على GPT-Researcher

انشر GPT-Researcher بتثبيت بنقرة واحدة.

وكيل بحث بالذكاء الاصطناعي مستقل يجري أبحاثًا معمقة على الويب ويولد تقارير مفصلة وموثقة في دقائق.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر GPT-Researcher بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ GPT-Researcher

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام GPT-Researcher

GPT-Researcher هو وكيل ذكاء اصطناعي مستقل ومفتوح المصدر مصمم لإجراء بحث شامل عبر الإنترنت حول أي موضوع. يستخدم نهجًا متعدد الوكلاء — يقوم وكيل المخطط بتقسيم السؤال إلى استعلامات فرعية، ويجمع وكلاء الباحثين المعلومات من عشرات المصادر في وقت واحد، ويقوم وكيل الكاتب بتجميع النتائج في تقرير منظم وموثق. يقلل هذا النهج المتوازي بشكل كبير من الوقت اللازم لإنتاج محتوى بجودة بحثية مقارنة بالتصفح اليدوي أو مطالبات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ذات الاستعلام الواحد.

تمنحك استضافة GPT-Researcher ذاتيًا تحكمًا كاملاً في موفري نماذج اللغة الكبيرة (LLM) وواجهات برمجة تطبيقات البحث التي تتصل بها، والبيانات التي تتم معالجتها، وكيفية تخزين التقارير. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن مواضيع البحث الحساسة تبقى على بنيتك التحتية، دون قيود استخدام من خدمات الاستضافة الخارجية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ GPT-Researcher

أبحاث متعددة الوكلاء

يجمع وكلاء الاستعلامات الفرعية المتوازية البيانات من عشرات المصادر في وقت واحد، مما ينتج تقارير شاملة أسرع من أي تدفق بحث أحادي الخيط.

التقارير المذكورة

يتضمن كل تقرير يتم إنشاؤه استشهادات مرجعية داخلية وقائمة مراجع، مما يجعل النتائج قابلة للتحقق ومناسبة للاستخدام المهني.

أنواع تقارير متعددة

أنشئ تقارير بحثية، أو قوائم موارد، أو مخططات تفصيلية، أو مخرجات بتنسيق مخصص لتناسب التسليم المطلوب بالضبط لسير عملك.

دعم LLM مرن

قم بتوصيل OpenAI، أو Anthropic، أو Ollama، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI حتى تتمكن من الموازنة بين التكلفة والسرعة وقدرة النموذج لكل مهمة بحثية.

دمج البحث عبر الويب

يتصل بـ Tavily و Google و Bing ومقدمي خدمات بحث آخرين لاسترداد معلومات حية ومحدثة بدلاً من الاعتماد على بيانات تدريب ثابتة.

لماذا تشغّل GPT-Researcher على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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