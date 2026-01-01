انشر GPT-Researcher بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل بحث بالذكاء الاصطناعي مستقل يجري أبحاثًا معمقة على الويب ويولد تقارير مفصلة وموثقة في دقائق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GPT-Researcher
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GPT-Researcher
GPT-Researcher هو وكيل ذكاء اصطناعي مستقل ومفتوح المصدر مصمم لإجراء بحث شامل عبر الإنترنت حول أي موضوع. يستخدم نهجًا متعدد الوكلاء — يقوم وكيل المخطط بتقسيم السؤال إلى استعلامات فرعية، ويجمع وكلاء الباحثين المعلومات من عشرات المصادر في وقت واحد، ويقوم وكيل الكاتب بتجميع النتائج في تقرير منظم وموثق. يقلل هذا النهج المتوازي بشكل كبير من الوقت اللازم لإنتاج محتوى بجودة بحثية مقارنة بالتصفح اليدوي أو مطالبات نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ذات الاستعلام الواحد.
تمنحك استضافة GPT-Researcher ذاتيًا تحكمًا كاملاً في موفري نماذج اللغة الكبيرة (LLM) وواجهات برمجة تطبيقات البحث التي تتصل بها، والبيانات التي تتم معالجتها، وكيفية تخزين التقارير. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن مواضيع البحث الحساسة تبقى على بنيتك التحتية، دون قيود استخدام من خدمات الاستضافة الخارجية.
الميزات الرئيسية لـ GPT-Researcher
أبحاث متعددة الوكلاء
يجمع وكلاء الاستعلامات الفرعية المتوازية البيانات من عشرات المصادر في وقت واحد، مما ينتج تقارير شاملة أسرع من أي تدفق بحث أحادي الخيط.
التقارير المذكورة
يتضمن كل تقرير يتم إنشاؤه استشهادات مرجعية داخلية وقائمة مراجع، مما يجعل النتائج قابلة للتحقق ومناسبة للاستخدام المهني.
أنواع تقارير متعددة
أنشئ تقارير بحثية، أو قوائم موارد، أو مخططات تفصيلية، أو مخرجات بتنسيق مخصص لتناسب التسليم المطلوب بالضبط لسير عملك.
دعم LLM مرن
قم بتوصيل OpenAI، أو Anthropic، أو Ollama، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI حتى تتمكن من الموازنة بين التكلفة والسرعة وقدرة النموذج لكل مهمة بحثية.
دمج البحث عبر الويب
يتصل بـ Tavily و Google و Bing ومقدمي خدمات بحث آخرين لاسترداد معلومات حية ومحدثة بدلاً من الاعتماد على بيانات تدريب ثابتة.
لماذا تشغّل GPT-Researcher على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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