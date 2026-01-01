نشر Dockge بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم تفاعلية مستضافة ذاتيًا لإدارة مكدسات Docker Compose دون الحاجة إلى سطر الأوامر.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dockge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dockge
Dockge هو مدير مكدسات Docker Compose ذاتي الاستضافة ومركّز، تم بناؤه بواسطة مبتكر Uptime Kuma. بدلاً من محاولة إدارة كل عنصر أساسي في Docker، فإنه يقوم بشيء واحد بشكل جيد: يتيح لك إنشاء مكدسات Compose وتعديلها وبدئها وإيقافها وحذفها من خلال واجهة ويب سريعة وتفاعلية. يتميز محرر YAML المدمج بتمييز بناء الجملة والتحقق في الوقت الفعلي، ويمكنك تحويل أوامر docker run الموجودة إلى تنسيق Compose في ثوانٍ.
إن تخزين المكدسات كملفات عادية على القرص يعني أن Dockge يتناسب بشكل طبيعي مع أي سير عمل للنسخ الاحتياطي أو التحكم في الإصدار. يحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية تكوين البنية التحتية الخاصة بك ويوفر لك واجهة إدارة مستمرة تكون متاحة دائمًا، حتى عندما تكون بعيدًا عن الطرفية.
الميزات الرئيسية لـ Dockge
محرر YAML تفاعلي
تمييز بناء الجملة والتحقق المباشر يسهّلان كتابة وتحديث ملفات Compose مباشرة في المتصفح.
تدفق السجلات في الوقت الحقيقي
تتدفق سجلات الحاوية مباشرة في واجهة المستخدم حتى تتمكن من مراقبة بدء التشغيل والأخطاء والمخرجات دون فتح طرفية.
docker run converter
الصق أي أمر تشغيل لـ Docker، وسيقوم Dockge بتحويله تلقائيًا إلى ملف docker-compose.yaml جاهز للاستخدام.
تخزين مكدس قائم على الملفات
يتم تخزين جميع ملفات Compose كملفات عادية على القرص، مما يجعل النسخ الاحتياطي والتحكم في الإصدار أمرًا سهلاً.
بصمة خفيفة الوزن
يترك استهلاك الحد الأدنى من الموارد وحدة المعالجة المركزية والذاكرة متاحة للتطبيقات التي تديرها بالفعل.
لماذا تشغّل Dockge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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