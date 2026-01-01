Homer هو لوحة تحكم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر تحوّل مجموعتك من الخدمات المستضافة ذاتيًا إلى صفحة رئيسية نظيفة ومنظمة. يتم تكوينه بالكامل من خلال ملف YAML واحد، ولا يتطلب قاعدة بيانات ولا واجهة خلفية — فقط عدد قليل من الأسطر لبناء بوابة مصقولة لكل تطبيق على خادمك. تصبح التغييرات على ملف التكوين سارية المفعول فورًا عند تحديث الصفحة، مما يجعل صيانة لوحة التحكم الخاصة بك سهلة.

استضافة Homer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن لوحة التحكم الخاصة بك تظل خاصة، ويتم تحميلها فورًا من الملفات الثابتة، ويمكن تخصيصها بلا حدود. مع دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، يتم تثبيته على الأجهزة المحمولة كتطبيق أصلي، مما يمنحك أنت وفريقك وصولاً سريعًا إلى جميع خدماتك من أي مكان.