انشر هومر بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم ثابتة وبسيطة للغاية لتنظيم جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا في صفحة رئيسية واحدة جميلة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Homer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Homer
Homer هو لوحة تحكم خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر تحوّل مجموعتك من الخدمات المستضافة ذاتيًا إلى صفحة رئيسية نظيفة ومنظمة. يتم تكوينه بالكامل من خلال ملف YAML واحد، ولا يتطلب قاعدة بيانات ولا واجهة خلفية — فقط عدد قليل من الأسطر لبناء بوابة مصقولة لكل تطبيق على خادمك. تصبح التغييرات على ملف التكوين سارية المفعول فورًا عند تحديث الصفحة، مما يجعل صيانة لوحة التحكم الخاصة بك سهلة.
استضافة Homer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن لوحة التحكم الخاصة بك تظل خاصة، ويتم تحميلها فورًا من الملفات الثابتة، ويمكن تخصيصها بلا حدود. مع دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA)، يتم تثبيته على الأجهزة المحمولة كتطبيق أصلي، مما يمنحك أنت وفريقك وصولاً سريعًا إلى جميع خدماتك من أي مكان.
الميزات الرئيسية لـ Homer
تهيئة YAML
حدد لوحة المعلومات بأكملها في ملف config.yml واحد — لا حاجة لقاعدة بيانات، ولا واجهة خلفية، ولا عمليات إعادة تشغيل لرؤية التغييرات.
بطاقات الخدمات الذكية
عرض مؤشرات الحالة المباشرة لخدماتك، توضح ما إذا كانت قابلة للوصول مباشرة من لوحة التحكم بلمحة سريعة.
بحث تقريبي
ابحث بسرعة عن أي خدمة أو رابط باستخدام البحث الضبابي المدمج واختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السريع والموجه بلوحة المفاتيح.
دعم PWA
ثبّت Homer كتطبيق ويب تقدمي على أي جهاز للوصول الفوري والخالي من الإشارات المرجعية إلى خدماتك المستضافة ذاتيًا.
تخصيص القالب
اختر من سمات المجتمع مثل Catppuccin و Dracula، أو اكتب تجاوزات CSS الخاصة بك لمطابقة أي نمط.
لماذا تشغّل Homer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."