انشر TrailBase بنقرة واحدة.
بديل Firebase مفتوح المصدر مع واجهات برمجة تطبيقات آمنة من حيث النوع، واشتراكات في الوقت الفعلي، ومصادقة، وواجهة مستخدم للإدارة في ملف تنفيذي واحد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TrailBase
TrailBase هو بديل لـ Firebase، يعمل في أقل من جزء من الألف من الثانية، وقابل للتنفيذ كملف واحد، ومبني على Rust و SQLite و Wasmtime. يجمع واجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات برمجة تطبيقات الوقت الفعلي الآمنة من حيث النوع، ومصادقة قائمة على JWT مع موفري OAuth2، ووقت تشغيل WebAssembly مدمج لمنطق الخادم المخصص، ولوحة تحكم إدارية مصقولة في ملف ثنائي واحد — بحيث يتم شحن الواجهة الخلفية الكاملة كعملية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية للتشغيل.
استضافة TrailBase ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على سجلات المستخدمين وبيانات التطبيق ورموز المصادقة تحت سيطرتك الكاملة، ويزيل تسعير BaaS لكل طلب، ويمنحك زمن انتقال يمكن التنبؤ به بفضل تخزين SQLite المحلي. حزم تطوير البرامج للعملاء (SDKs) لـ TypeScript و Dart و Python و Rust و Go و Swift و Kotlin و C# تجعل من السهل التكامل مع تطبيقات الويب والجوال.
الميزات الرئيسية لـ TrailBase
واجهات برمجة التطبيقات آمنة الأنواع
تحديد المجموعات في واجهة المستخدم الإدارية ويقوم TrailBase تلقائيًا بإنشاء نقاط نهاية REST آمنة من حيث النوع باستخدام مخطط JSON، مما يلغي الحاجة إلى كتابة أكواد CRUD يدوية هشة.
اشتراكات في الوقت الفعلي
تسمح واجهات برمجة التطبيقات اللحظية القائمة على الدفع للعملاء بالاشتراك في تغييرات السجلات والبقاء متزامنين دون الحاجة إلى الاستقصاء، وهي مثالية للتطبيقات التعاونية والتطبيقات التي تُحدّث نفسها مباشرةً.
وقت تشغيل WebAssembly
تشغيل منطق مخصص من جانب الخادم مكتوب بلغات JavaScript أو Rust أو Go كمكونات WASM معزولة، دون الحاجة إلى إعادة بناء الخادم أو إعادة تشغيله.
مصادقة مدمجة
يعمل التسجيل بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور بالإضافة إلى موفري OAuth2 مثل Google و Discord مباشرةً باستخدام JWT ورموز التحديث — لا توجد حاجة لخدمة هوية منفصلة.
لوحة تحكم المسؤول
واجهة مستخدم ويب مجمعة تتيح لك إدارة الجداول وتصفح السجلات وتكوين المصادقة وتفحص السجلات دون الحاجة إلى كتابة استعلامات SQL أو استدعاءات REST يدويًا.
ثنائي واحد على SQLite
يعمل كل شيء من ملف تنفيذي واحد مبني بلغة Rust ومدعوم بقاعدة بيانات SQLite، لذا تظل عمليات النشر بسيطة وتظل الاستعلامات سريعة دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات منفصل.
لماذا تشغّل TrailBase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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