TrailBase هو بديل لـ Firebase، يعمل في أقل من جزء من الألف من الثانية، وقابل للتنفيذ كملف واحد، ومبني على Rust و SQLite و Wasmtime. يجمع واجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات برمجة تطبيقات الوقت الفعلي الآمنة من حيث النوع، ومصادقة قائمة على JWT مع موفري OAuth2، ووقت تشغيل WebAssembly مدمج لمنطق الخادم المخصص، ولوحة تحكم إدارية مصقولة في ملف ثنائي واحد — بحيث يتم شحن الواجهة الخلفية الكاملة كعملية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية للتشغيل.

استضافة TrailBase ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على سجلات المستخدمين وبيانات التطبيق ورموز المصادقة تحت سيطرتك الكاملة، ويزيل تسعير BaaS لكل طلب، ويمنحك زمن انتقال يمكن التنبؤ به بفضل تخزين SQLite المحلي. حزم تطوير البرامج للعملاء (SDKs) لـ TypeScript و Dart و Python و Rust و Go و Swift و Kotlin و C# تجعل من السهل التكامل مع تطبيقات الويب والجوال.