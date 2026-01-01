Songloft هو خادم موسيقى شخصي خفيف الوزن مكتوب بلغة Go يقوم بمسح مكتبتك المحلية، ويستخرج غلاف الألبوم والبيانات الوصفية من ملفات MP3 و FLAC و WAV و APE و OGG و M4A، ويقوم ببث كل شيء عبر واجهة ويب مدمجة أو أي عميل متوافق مع Subsonic. يعمل صندوق حماية المكونات الإضافية QuickJS على توسيع الخادم بمصادر صوت مخصصة ومقدمي بيانات وصفية وتحكم في الجهاز دون إعادة تجميع الملف الثنائي.

استضافة Songloft ذاتيًا تحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وجلساتك المصادق عليها بواسطة JWT بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد تتبع، ولا تحليلات من طرف ثالث، ولا كتالوج تجاري متغير يقرر ما يبقى متاحًا. يعمل الملف الثنائي الخالي من CGO بشكل مريح على الأجهزة منخفضة الطاقة مع الاستمرار في التعامل مع التحويل الفوري للترميز وجلسات الأجهزة المتعددة.