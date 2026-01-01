انشر Songloft بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم موسيقى شخصي مستضاف ذاتيًا مع واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Subsonic، وبيئة اختبار (ساندبوكس) لمكونات JS الإضافية، ومشغل ويب مدمج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Songloft
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Songloft
Songloft هو خادم موسيقى شخصي خفيف الوزن مكتوب بلغة Go يقوم بمسح مكتبتك المحلية، ويستخرج غلاف الألبوم والبيانات الوصفية من ملفات MP3 و FLAC و WAV و APE و OGG و M4A، ويقوم ببث كل شيء عبر واجهة ويب مدمجة أو أي عميل متوافق مع Subsonic. يعمل صندوق حماية المكونات الإضافية QuickJS على توسيع الخادم بمصادر صوت مخصصة ومقدمي بيانات وصفية وتحكم في الجهاز دون إعادة تجميع الملف الثنائي.
استضافة Songloft ذاتيًا تحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وجلساتك المصادق عليها بواسطة JWT بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد تتبع، ولا تحليلات من طرف ثالث، ولا كتالوج تجاري متغير يقرر ما يبقى متاحًا. يعمل الملف الثنائي الخالي من CGO بشكل مريح على الأجهزة منخفضة الطاقة مع الاستمرار في التعامل مع التحويل الفوري للترميز وجلسات الأجهزة المتعددة.
الميزات الرئيسية لـ Songloft
دعم Subsonic API
قم بتوصيل أي عميل محمول أو مكتبي متوافق مع Subsonic وابث مكتبتك دون أن تكون مقيدًا بتطبيق رسمي واحد.
JS إضافة بيئة تجريبية
تتيح لك المكونات الإضافية المستندة إلى QuickJS، المزودة بنموذج أذونات وإعادة تحميل فوري، إضافة مصادر صوت مخصصة ومقدمي بيانات وصفية وتكاملات الأجهزة.
مسح المكتبة المحلية
المسح التلقائي للمجلدات يستخرج العلامات الفنية وغلاف الألبوم من ملفات MP3 و FLAC و WAV و APE و OGG و M4A بحيث تظل مكتبتك محدثة كلما أضفت مقطوعات موسيقية.
مشغل ويب مدمج
واجهة أمامية ويب كاملة تأتي مع الصورة الكاملة، مما يمنحك مشغلًا يعتمد على المتصفح جاهزًا للاستخدام دون الحاجة إلى نشر عميل منفصل.
مصادقة JWT
مصادقة JWT مزدوجة الرمز مع رموز وصول وتحديث منفصلة تدعم جلسات الأجهزة المتعددة وإلغاء الصلاحية لكل جهاز.
REST API مع Swagger
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة مع واجهة مستخدم Swagger المدمجة تسهل دمج Songloft مع العملاء المخصصين والأتمتة ولوحات المعلومات.
لماذا تشغّل Songloft على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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