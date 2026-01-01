Apache ShenYu هي بوابة API مفتوحة المصدر، مبنية بلغة Java، ومصممة لبيئات الخدمات المصغرة التي تتطلب إنتاجية عالية وزمن استجابة منخفض. تعمل كنقطة دخول موحدة للتوجيه، تحويل البروتوكولات، وإدارة حركة المرور عبر الخدمات المبنية على Apache Dubbo، Spring Cloud، gRPC، SOFA، WebSocket، والمزيد. تتيح لك بنية المكونات الإضافية القابلة للتبديل السريع تمكين أو تعطيل سياسات التحكم في حركة المرور — مثل تحديد المعدل، المصادقة، WAF، وكسر الدائرة — دون إعادة تشغيل البوابة.

توفر وحدة التحكم الإدارية المرفقة لفريقك رؤية في الوقت الفعلي وتحكمًا ديناميكيًا في قواعد التوجيه، المحددات، وأذونات النظام من خلال لوحة تحكم قائمة على المتصفح. استضافة ShenYu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور API ضمن بنيتك التحتية، يلغي تكاليف خروج البيانات من السحابة لكل طلب، ويتيح لك فرض سياسات الحوكمة دون الاعتماد على خدمة بوابة API مُدارة.