نشر Apache ShenYu بنقرة واحدة.
بوابة API أصلية لـ Java عالية الأداء لوكيل الخدمة وتحويل البروتوكول وحوكمة واجهة برمجة التطبيقات (API) على نطاق واسع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache ShenYu
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache ShenYu
Apache ShenYu هي بوابة API مفتوحة المصدر، مبنية بلغة Java، ومصممة لبيئات الخدمات المصغرة التي تتطلب إنتاجية عالية وزمن استجابة منخفض. تعمل كنقطة دخول موحدة للتوجيه، تحويل البروتوكولات، وإدارة حركة المرور عبر الخدمات المبنية على Apache Dubbo، Spring Cloud، gRPC، SOFA، WebSocket، والمزيد. تتيح لك بنية المكونات الإضافية القابلة للتبديل السريع تمكين أو تعطيل سياسات التحكم في حركة المرور — مثل تحديد المعدل، المصادقة، WAF، وكسر الدائرة — دون إعادة تشغيل البوابة.
توفر وحدة التحكم الإدارية المرفقة لفريقك رؤية في الوقت الفعلي وتحكمًا ديناميكيًا في قواعد التوجيه، المحددات، وأذونات النظام من خلال لوحة تحكم قائمة على المتصفح. استضافة ShenYu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على حركة مرور API ضمن بنيتك التحتية، يلغي تكاليف خروج البيانات من السحابة لكل طلب، ويتيح لك فرض سياسات الحوكمة دون الاعتماد على خدمة بوابة API مُدارة.
الميزات الرئيسية لـ Apache ShenYu
إضافات قابلة للتبديل أثناء التشغيل
تمكين أو تعطيل أو إعادة تكوين مكونات حركة المرور الإضافية — تحديد المعدل، المصادقة، WAF، والمزيد — في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل البوابة أو مقاطعة حركة المرور الحية.
دعم البروتوكولات المتعددة
وكيل الطلبات عبر Apache Dubbo و Spring Cloud و gRPC و SOFA و TARS و WebSocket و MQTT من نقطة دخول بوابة واحدة.
تحكم ديناميكي في حركة المرور
تحديد محددات وقواعد التوجيه عبر واجهة المستخدم الإدارية التي تسري فورًا، مما يمنح فرق العمليات تحكمًا دقيقًا في تحديد أي خادم علوي يستقبل كل طلب.
قابلية المراقبة مدمجة
تمنحك تكاملات التتبع الموزع وتصدير المقاييس والتسجيل المنظم رؤية شاملة لزمن استجابة واجهة برمجة التطبيقات (API) ومعدلات الأخطاء عبر جميع الخدمات الوكيلة.
OAuth 2.0 ومصادقة JWT
تأمين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام OAuth 2.0، أو التحقق من رمز JWT، أو التحقق من التوقيع المخصص عند طبقة البوابة قبل أن تصل الطلبات إلى خدمات الواجهة الخلفية الخاصة بك.
لماذا تشغّل Apache ShenYu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."