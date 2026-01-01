انشر Vitess بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام تجميع قواعد البيانات لتوسيع نطاق أفقي لقواعد بيانات MySQL مع التجزئة التلقائية وتجميع الاتصالات وتوجيه الاستعلامات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Vitess
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Vitess
Vitess هو نظام تجميع قواعد بيانات مفتوح المصدر مصمم لتوسيع نطاق MySQL أفقيًا. تم تطويره في الأصل بواسطة YouTube للتعامل مع مليارات الاستعلامات يوميًا، ويوفر تقسيمًا آليًا، وتوجيهًا ذكيًا للاستعلامات، وتجميع الاتصالات فوق مثيلات MySQL القياسية دون الحاجة إلى تغييرات على مستوى التطبيق.
استضافة Vitess ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك بنية تحتية لتوسيع نطاق قواعد البيانات على مستوى YouTube للتطبيقات ذات حركة المرور العالية. يتعامل مع تعدد إرسال الاتصالات لتقليل حمل قاعدة البيانات، ويدعم تغييرات المخطط عبر الإنترنت دون توقف، ويوفر واجهة استعلام موحدة عبر أجزاء متعددة تظهر كتطبيق قاعدة بيانات واحدة لتطبيقك.
الميزات الرئيسية لـ Vitess
التقسيم الأفقي
توزيع البيانات تلقائيًا عبر مثيلات MySQL متعددة لتوسيع قدرة الكتابة بما يتجاوز ما يمكن لخادم واحد التعامل معه.
تجميع الاتصالات
يقوم Vitess بمضاعفة آلاف اتصالات التطبيقات في مجموعة صغيرة من اتصالات MySQL، مما يقلل بشكل كبير من حمل خادم قاعدة البيانات.
تغييرات المخطط عبر الإنترنت
تعديل مخططات الجداول على مجموعات البيانات الكبيرة دون قفل أو توقف باستخدام تنفيذ DDL المدار عبر الإنترنت من Vitess.
توجيه الاستعلام
يتم توجيه الاستعلامات تلقائيًا إلى الجزء الصحيح بناءً على مفتاح التجزئة، بشكل شفاف لطبقة التطبيق.
متوافق مع MySQL
تتصل التطبيقات بـ Vitess باستخدام برامج تشغيل وبروتوكولات MySQL القياسية دون الحاجة إلى تغييرات في الكود.
لماذا تشغّل Vitess على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."