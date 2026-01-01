خصم يصل إلى 69% على Topola Genealogy Viewer

انشر Topola Genealogy Viewer بتنصيب بنقرة واحدة.

عارض GEDCOM تفاعلي يعرض رسومًا بيانية على شكل ساعة رملية للنسب مباشرةً من ملفات شجرة عائلتك.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Topola Genealogy Viewer بتنصيب بنقرة واحدة.

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خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
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تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
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تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
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تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 8TB
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MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
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تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Topola Genealogy Viewer

عارض توبولا للنسب هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يحول ملفات GEDCOM القياسية المصدرة من أي برنامج أنساب إلى رسوم بيانية تفاعلية وقابلة للتصفح لشجرة العائلة. يعرض طرق عرض الساعة الرملية وجميع الأقارب، ويسمح للباحثين بالنقر على أي شخص لإعادة تركيز الشجرة، ويدعم الطباعة أو التصدير إلى PDF و PNG و SVG للمشاركة دون اتصال بالإنترنت.

استضافة توبولا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأنساب الحساسة — الأسماء، تواريخ الميلاد، الأقارب الأحياء — بالكامل على بنية تحتية تتحكم بها. يعالج العارض ملفات GEDCOM من جانب العميل في المتصفح، ويزيل النشر الخاص أي اعتماد على استضافة طرف ثالث لجمعيات الأنساب، أو المحفوظات، أو مؤرخي العائلات الذين يخدمون الأقارب عبر الويب.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Topola Genealogy Viewer

دعم معيار GEDCOM

يقوم بتحميل ملفات GEDCOM القياسية المصدرة من Gramps و MyHeritage و Ancestry و Family Tree Maker وأي أداة أخرى لعلم الأنساب — لا يتطلب تحويلاً.

مخطط الساعة الرملية التفاعلي

انقر على أي شخص لإعادة تركيز الشجرة واستكشاف الأجداد والأحفاد في عرض واحد سلس مع رسوم متحركة سلسة للانتقال.

خصوصية جانب العميل

يتم تحليل ملفات GEDCOM بالكامل في المتصفح، لذلك لا تلامس بيانات الأنساب أبدًا قاعدة بيانات على الخادم أو خدمة خارجية.

تصدير وطباعة

تصدير شجرات العائلة إلى PDF أو PNG أو SVG وطباعة مخطط شجرة العائلة الكامل للمجلدات الأرشيفية أو لم شمل العائلة أو لمشاركة الأبحاث.

المشاركة عبر الرابط

إنشاء روابط دائمة تقوم بتحميل ملف GEDCOM مباشرة من عنوان URL على الويب، وهي مثالية لتضمين أشجار العائلة في المواقع الشخصية أو الويكي.

Gramps و WikiTree جاهزان

يتكامل مع Gramps عبر إضافة شجرة العائلة التفاعلية ويتصفح ملفات تعريف WikiTree أصلاً من خلال عرض الشجرة الديناميكي الخاص به.

لماذا تشغّل Topola Genealogy Viewer على Hostinger؟

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شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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