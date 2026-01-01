انشر Topola Genealogy Viewer بتنصيب بنقرة واحدة.
عارض GEDCOM تفاعلي يعرض رسومًا بيانية على شكل ساعة رملية للنسب مباشرةً من ملفات شجرة عائلتك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Topola Genealogy Viewer
عارض توبولا للنسب هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يحول ملفات GEDCOM القياسية المصدرة من أي برنامج أنساب إلى رسوم بيانية تفاعلية وقابلة للتصفح لشجرة العائلة. يعرض طرق عرض الساعة الرملية وجميع الأقارب، ويسمح للباحثين بالنقر على أي شخص لإعادة تركيز الشجرة، ويدعم الطباعة أو التصدير إلى PDF و PNG و SVG للمشاركة دون اتصال بالإنترنت.
استضافة توبولا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأنساب الحساسة — الأسماء، تواريخ الميلاد، الأقارب الأحياء — بالكامل على بنية تحتية تتحكم بها. يعالج العارض ملفات GEDCOM من جانب العميل في المتصفح، ويزيل النشر الخاص أي اعتماد على استضافة طرف ثالث لجمعيات الأنساب، أو المحفوظات، أو مؤرخي العائلات الذين يخدمون الأقارب عبر الويب.
الميزات الرئيسية لـ Topola Genealogy Viewer
دعم معيار GEDCOM
يقوم بتحميل ملفات GEDCOM القياسية المصدرة من Gramps و MyHeritage و Ancestry و Family Tree Maker وأي أداة أخرى لعلم الأنساب — لا يتطلب تحويلاً.
مخطط الساعة الرملية التفاعلي
انقر على أي شخص لإعادة تركيز الشجرة واستكشاف الأجداد والأحفاد في عرض واحد سلس مع رسوم متحركة سلسة للانتقال.
خصوصية جانب العميل
يتم تحليل ملفات GEDCOM بالكامل في المتصفح، لذلك لا تلامس بيانات الأنساب أبدًا قاعدة بيانات على الخادم أو خدمة خارجية.
تصدير وطباعة
تصدير شجرات العائلة إلى PDF أو PNG أو SVG وطباعة مخطط شجرة العائلة الكامل للمجلدات الأرشيفية أو لم شمل العائلة أو لمشاركة الأبحاث.
المشاركة عبر الرابط
إنشاء روابط دائمة تقوم بتحميل ملف GEDCOM مباشرة من عنوان URL على الويب، وهي مثالية لتضمين أشجار العائلة في المواقع الشخصية أو الويكي.
Gramps و WikiTree جاهزان
يتكامل مع Gramps عبر إضافة شجرة العائلة التفاعلية ويتصفح ملفات تعريف WikiTree أصلاً من خلال عرض الشجرة الديناميكي الخاص به.
لماذا تشغّل Topola Genealogy Viewer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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