عارض توبولا للنسب هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يحول ملفات GEDCOM القياسية المصدرة من أي برنامج أنساب إلى رسوم بيانية تفاعلية وقابلة للتصفح لشجرة العائلة. يعرض طرق عرض الساعة الرملية وجميع الأقارب، ويسمح للباحثين بالنقر على أي شخص لإعادة تركيز الشجرة، ويدعم الطباعة أو التصدير إلى PDF و PNG و SVG للمشاركة دون اتصال بالإنترنت.

استضافة توبولا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأنساب الحساسة — الأسماء، تواريخ الميلاد، الأقارب الأحياء — بالكامل على بنية تحتية تتحكم بها. يعالج العارض ملفات GEDCOM من جانب العميل في المتصفح، ويزيل النشر الخاص أي اعتماد على استضافة طرف ثالث لجمعيات الأنساب، أو المحفوظات، أو مؤرخي العائلات الذين يخدمون الأقارب عبر الويب.