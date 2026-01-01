انشر DenoKV بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مفتاح-قيمة متسقة بقوة، بناها فريق Deno، مع معاملات ACID وواجهة برمجة تطبيقات (API) أصلية لـ JavaScript.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DenoKV
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DenoKV
DenoKV هو قاعدة بيانات حديثة من نوع مفتاح-قيمة تم بناؤها بواسطة مطوري Deno، توفر تخزينًا متسقًا بقوة مع ضمانات معاملات ACID وواجهة برمجة تطبيقات (API) أصلية لـ JavaScript تندمج بشكل طبيعي في تطبيقات Deno. وهي تدعم العمليات الذرية، والفهارس الثانوية، والتحكم التلقائي بالإصدارات، والتعامل الفعال مع كل من البيانات الوصفية الصغيرة والكائنات الثنائية الكبيرة — كل ذلك مدعوم بمحرك تخزين SQLite لتحقيق استمرارية موثوقة.
استضافة DenoKV ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك أداءً وتكاليفًا يمكن التنبؤ بها مقارنة بخدمات قواعد البيانات المدارة، وتحكمًا كاملاً في طبقة بياناتك، ومصادقة قائمة على الرموز المميزة لتأمين الوصول. إنه المخزن الخلفي المثالي لتطبيقات Deno التي تحتاج إلى تخزين موثوق به من نوع مفتاح-قيمة دون الارتباط بمورد معين أو تسعير سحابي متغير.
الميزات الرئيسية لـ DenoKV
معاملات ACID
يضمن الذرية والاتساق والعزل والمتانة لجميع العمليات، مما يجعله آمنًا لتخزين حالة التطبيق الحيوية.
API الأصلي لـ JavaScript
مصمم خصيصًا لـ Deno بواجهة برمجة تطبيقات غير متزامنة اصطلاحية تندمج بشكل طبيعي في تطبيقات Deno الحالية ومشاريع Deno Deploy.
العمليات الذرية متعددة المفاتيح
تنفيذ عمليات القراءة والتعديل والكتابة الشرطية عبر مفاتيح متعددة في معاملة ذرية واحدة، مما يتيح إدارة الحالة الخالية من شروط السباق.
الفهارس الثانوية
تحديد الفهارس الثانوية على بياناتك لتمكين عمليات البحث الفعالة بما يتجاوز المفتاح الأساسي دون الحاجة إلى بنية تحتية خارجية للاستعلام.
الأمان القائم على الرمز
يؤمن جميع عمليات الوصول إلى قاعدة البيانات باستخدام رمز وصول تم إنشاؤه، مما يمنع الاتصالات غير المصرح بها إلى مخزن المفتاح-القيمة.
لماذا تشغّل DenoKV على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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