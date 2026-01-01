DenoKV هو قاعدة بيانات حديثة من نوع مفتاح-قيمة تم بناؤها بواسطة مطوري Deno، توفر تخزينًا متسقًا بقوة مع ضمانات معاملات ACID وواجهة برمجة تطبيقات (API) أصلية لـ JavaScript تندمج بشكل طبيعي في تطبيقات Deno. وهي تدعم العمليات الذرية، والفهارس الثانوية، والتحكم التلقائي بالإصدارات، والتعامل الفعال مع كل من البيانات الوصفية الصغيرة والكائنات الثنائية الكبيرة — كل ذلك مدعوم بمحرك تخزين SQLite لتحقيق استمرارية موثوقة.

استضافة DenoKV ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك أداءً وتكاليفًا يمكن التنبؤ بها مقارنة بخدمات قواعد البيانات المدارة، وتحكمًا كاملاً في طبقة بياناتك، ومصادقة قائمة على الرموز المميزة لتأمين الوصول. إنه المخزن الخلفي المثالي لتطبيقات Deno التي تحتاج إلى تخزين موثوق به من نوع مفتاح-قيمة دون الارتباط بمورد معين أو تسعير سحابي متغير.