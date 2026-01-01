منصة تتبع GPS مفتوحة المصدر تدعم أكثر من 200 بروتوكول لمراقبة الأسطول والأصول في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Traccar
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Traccar
Traccar هو نظام شامل ومفتوح المصدر لتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يدعم أكثر من 200 بروتوكول اتصال ويعمل مع أي جهاز GPS تقريبًا في السوق. تستخدم المؤسسات من جميع الأحجام Traccar لمراقبة المركبات والأصول والموظفين في الوقت الفعلي من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام تتميز بخرائط تفاعلية ومناطق سياج جغرافي وتنبيهات السرعة وتقارير رحلات مفصلة.
تؤدي استضافة Traccar ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إلغاء رسوم الترخيص المتكررة لكل جهاز التي تفرضها المنصات التجارية وتحافظ على بيانات الموقع الحساسة تحت سيطرتك بالكامل. ينشر هذا القالب Traccar مع قاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موثوق وطويل الأمد لسجل التتبع والمسارات والتحليلات.
الميزات الرئيسية لـ Traccar
أكثر من 200 بروتوكول جهاز
قم بتوصيل أي جهاز تعقب GPS تقريبًا، أو دونجل OBD، أو تطبيق هاتف ذكي مع دعم مدمج لأكثر من 200 بروتوكول اتصال.
تتبع الخريطة في الوقت الحقيقي
راقب مواقع الأجهزة مباشرة على خرائط OpenStreetMap التفاعلية أو خرائط Google مع التحديثات التلقائية وتصور المسار.
تحديد النطاق الجغرافي والتنبيهات
تحديد مناطق السياج الجغرافي وتلقي إشعارات فورية للدخول والخروج، وانتهاكات السرعة، وأحداث الحركة.
تقارير الأسطول
إنشاء تقارير شاملة للرحلات، التوقفات، المسافة، استهلاك الوقود، وتحليل سلوك السائق.
وصول متعدد المستخدمين
إنشاء حسابات مستخدمين مع مشاركة الأجهزة القائمة على الأذونات للفرق أو الأقسام أو العملاء.
تكامل REST API
ادمج بيانات التتبع مع الأنظمة ولوحات المعلومات الخارجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة جيدًا.
لماذا تشغّل Traccar على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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