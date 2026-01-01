slskd هو عميل حديث ومفتوح المصدر لشبكة Soulseek من نظير إلى نظير، يتم تقديمه بالكامل عبر واجهة ويب متجاوبة. يحل محل عملاء Soulseek القدامى لسطح المكتب بخادم مستضاف ذاتيًا يمكنك الوصول إليه من أي متصفح، مما يتيح لك البحث عن الموسيقى والملفات غير المضغوطة (lossless) والمحتويات الأخرى التي يشاركها ملايين مستخدمي Soulseek وتنزيلها على مدار الساعة — حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك مغلقًا.

استضافة slskd ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن تنزيلاتك تعمل باستمرار في الخلفية دون شغل جهاز محلي. يمكن إدارة جميع الإعدادات من خلال واجهة المستخدم الويب المدمجة أو ملف تكوين YAML عن بعد، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الدلائل المشتركة، وقوائم انتظار التنزيل، وحدود النقل، وأذونات المستخدم.