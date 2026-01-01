نشر slskd بنقرة واحدة.
عميل ويب مفتوح المصدر لشبكة Soulseek لمشاركة الموسيقى والملفات من نظير إلى نظير.
اختر باقة VPS المناسبة لـ slskd
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام slskd
slskd هو عميل حديث ومفتوح المصدر لشبكة Soulseek من نظير إلى نظير، يتم تقديمه بالكامل عبر واجهة ويب متجاوبة. يحل محل عملاء Soulseek القدامى لسطح المكتب بخادم مستضاف ذاتيًا يمكنك الوصول إليه من أي متصفح، مما يتيح لك البحث عن الموسيقى والملفات غير المضغوطة (lossless) والمحتويات الأخرى التي يشاركها ملايين مستخدمي Soulseek وتنزيلها على مدار الساعة — حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك مغلقًا.
استضافة slskd ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن تنزيلاتك تعمل باستمرار في الخلفية دون شغل جهاز محلي. يمكن إدارة جميع الإعدادات من خلال واجهة المستخدم الويب المدمجة أو ملف تكوين YAML عن بعد، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الدلائل المشتركة، وقوائم انتظار التنزيل، وحدود النقل، وأذونات المستخدم.
الميزات الرئيسية لـ slskd
واجهة مستندة إلى الويب
إدارة عمليات البحث والتنزيلات والتحويلات من أي متصفح دون الحاجة لتثبيت عميل سطح مكتب.
تنزيلات مستمرة في الخلفية
يعمل كخادم دائم بحيث تكتمل التنزيلات المعلقة حتى عندما يكون جهازك المحلي مطفأً.
التكوين عن بعد
اضبط جميع الإعدادات مباشرةً عبر واجهة المستخدم للويب أو عن طريق تحرير ملف تكوين YAML عن بعد دون إعادة التشغيل.
إدارة قائمة انتظار النقل
راقب قوائم التحميل والتنزيل، وحدد حدود السرعة، وقم بترتيب أولويات عمليات النقل من لوحة تحكم واحدة.
ضوابط المستخدم والمشاركة
حدد الدلائل التي تريد مشاركتها، وقم بتعيين امتيازات لكل مستخدم، وقم بإدارة من يمكنه تصفح ملفاتك أو تنزيلها.
لماذا تشغّل slskd على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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