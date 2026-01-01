انشر Rybbit بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تحليلات ويب حديثة ومفتوحة المصدر تتتبع سلوك الزوار دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو نصوص التتبع أو جمع البيانات التطفلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Rybbit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Rybbit
Rybbit هي منصة تحليلات ويب تركز على الخصوصية، مصممة كبديل حديث لـ Google Analytics. توفر مشاهدات الصفحات، الجلسات، معدلات الارتداد، المحيلين، البيانات الجغرافية، وإعادة تشغيل الجلسات دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو التتبع عبر المواقع — مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) خاصية مدمجة بدلاً من كونه مجرد فكرة لاحقة.
مدعومة بـ ClickHouse لتخزين الأحداث عالي الأداء وPostgreSQL لبيانات التطبيق، تتعامل Rybbit مع أحجام كبيرة من الأحداث باستعلامات لوحة تحكم سريعة. تلغي الاستضافة الذاتية رسوم كل موقع وقيود الاحتفاظ بالبيانات، مما يمنحك ملكية كاملة لبيانات الزوار عبر جميع ممتلكاتك.
الميزات الرئيسية لـ Rybbit
تتبع خالٍ من ملفات تعريف الارتباط
يتتبع الزوار بدون ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع، مما يلغي الحاجة إلى لافتات الموافقة مع البقاء متوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).
إعادات تشغيل الجلسات
تسجل وتعيد تشغيل جلسات المستخدمين لفهم بالضبط كيف يتصفح الزوار موقعك وأين يتوقفون.
تتبع الأحداث المخصصة
التقاط أي تفاعل للمستخدم باستخدام أحداث مخصصة وخصائص JSON لتحليل مسار التحويل المفصل وتحسين التحويل.
لوحة المعلومات في الوقت الفعلي
اعرض أعداد الزوار المباشرين، والصفحات النشطة، وتحديثات المقاييس الفورية حتى تتمكن من مراقبة ارتفاعات حركة المرور فور حدوثها.
دعم متعدد المواقع
إدارة التحليلات لمواقع ويب متعددة من لوحة تحكم واحدة مع ضوابط وصول على مستوى المؤسسة للفرق.
لماذا تشغّل Rybbit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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