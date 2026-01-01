Rybbit هي منصة تحليلات ويب تركز على الخصوصية، مصممة كبديل حديث لـ Google Analytics. توفر مشاهدات الصفحات، الجلسات، معدلات الارتداد، المحيلين، البيانات الجغرافية، وإعادة تشغيل الجلسات دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو التتبع عبر المواقع — مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) خاصية مدمجة بدلاً من كونه مجرد فكرة لاحقة.

مدعومة بـ ClickHouse لتخزين الأحداث عالي الأداء وPostgreSQL لبيانات التطبيق، تتعامل Rybbit مع أحجام كبيرة من الأحداث باستعلامات لوحة تحكم سريعة. تلغي الاستضافة الذاتية رسوم كل موقع وقيود الاحتفاظ بالبيانات، مما يمنحك ملكية كاملة لبيانات الزوار عبر جميع ممتلكاتك.