خصم يصل إلى 69% على Apprise API

نشر Apprise API بتثبيت بنقرة واحدة.

بوابة إشعارات REST موحدة ترسل تنبيهات إلى أكثر من 120 خدمة بما في ذلك Slack وDiscord والبريد الإلكتروني وإشعارات الجوال.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
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نشر Apprise API بتثبيت بنقرة واحدة.

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تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
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MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apprise API

Apprise API هو خدمة REST مصغرة خفيفة الوزن تغلف مكتبة إشعارات Apprise، مما يمنح أي تطبيق نقطة نهاية واحدة للوصول إلى أكثر من 120 منصة إشعارات في وقت واحد. بدلاً من الحفاظ على عمليات دمج منفصلة لـ Slack و Discord و PagerDuty والبريد الإلكتروني وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول في كل خدمة تديرها، يمكنك تكوين الوجهات مرة واحدة في Apprise API وتوجيه الإشعارات إليها جميعًا من خلال مكالمة HTTP واحدة.

استضافة Apprise API ذاتيًا تحافظ على منطق توجيه الإشعارات وأي رموز webhook حساسة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر مجمع تابع لجهة خارجية. يحافظ وضع التكوين ذو الحالة على نقاط نهاية الإشعارات والقوالب الخاصة بك عبر عمليات إعادة التشغيل، بينما تتيح لك واجهة الويب المدمجة اختبار الوجهات وإدارتها دون كتابة تعليمات برمجية.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apprise API

120+ خدمات الإشعارات

الوصول إلى Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, البريد الإلكتروني، وعشرات غيرها عبر واجهة برمجة تطبيقات موحدة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى الحفاظ على عمليات تكامل منفصلة لكل خدمة.

تكوين ذو حالة

قم بتخزين نقاط نهاية وقوالب الإشعارات بشكل دائم حتى تتمكن من الإشارة إليها بواسطة علامة عبر تطبيقات متعددة دون تكرار تفاصيل الاتصال في كل طلب.

الوسم والتوجيه

نظّم وجهات الإشعارات في مجموعات مسماة وأرسل تنبيهات مستهدفة إلى الجمهور المناسب — مهندسي المناوبة، أو قناة فريق معينة، أو جميع القنوات في وقت واحد — باستخدام معلمة علامة واحدة.

واجهة ويب مدمجة

قم بتكوين واختبار وإدارة نقاط نهاية الإشعارات من خلال واجهة مستخدم قائمة على المتصفح، حتى يتمكن غير المطورين من إعداد وجهات جديدة دون الحاجة إلى التعامل مباشرة مع واجهة برمجة تطبيقات REST.

دعم المرفقات

أرسل الملفات والصور ومقتطفات السجل جنبًا إلى جنب مع رسائل الإشعارات، مما يجعل التنبيهات أكثر قابلية للتنفيذ من خلال تضمين الأدلة اللازمة للتشخيص والاستجابة الفورية.

لماذا تشغّل Apprise API على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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