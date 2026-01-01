نشر Apprise API بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة إشعارات REST موحدة ترسل تنبيهات إلى أكثر من 120 خدمة بما في ذلك Slack وDiscord والبريد الإلكتروني وإشعارات الجوال.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apprise API
Apprise API هو خدمة REST مصغرة خفيفة الوزن تغلف مكتبة إشعارات Apprise، مما يمنح أي تطبيق نقطة نهاية واحدة للوصول إلى أكثر من 120 منصة إشعارات في وقت واحد. بدلاً من الحفاظ على عمليات دمج منفصلة لـ Slack و Discord و PagerDuty والبريد الإلكتروني وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول في كل خدمة تديرها، يمكنك تكوين الوجهات مرة واحدة في Apprise API وتوجيه الإشعارات إليها جميعًا من خلال مكالمة HTTP واحدة.
استضافة Apprise API ذاتيًا تحافظ على منطق توجيه الإشعارات وأي رموز webhook حساسة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر مجمع تابع لجهة خارجية. يحافظ وضع التكوين ذو الحالة على نقاط نهاية الإشعارات والقوالب الخاصة بك عبر عمليات إعادة التشغيل، بينما تتيح لك واجهة الويب المدمجة اختبار الوجهات وإدارتها دون كتابة تعليمات برمجية.
الميزات الرئيسية لـ Apprise API
120+ خدمات الإشعارات
الوصول إلى Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, البريد الإلكتروني، وعشرات غيرها عبر واجهة برمجة تطبيقات موحدة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى الحفاظ على عمليات تكامل منفصلة لكل خدمة.
تكوين ذو حالة
قم بتخزين نقاط نهاية وقوالب الإشعارات بشكل دائم حتى تتمكن من الإشارة إليها بواسطة علامة عبر تطبيقات متعددة دون تكرار تفاصيل الاتصال في كل طلب.
الوسم والتوجيه
نظّم وجهات الإشعارات في مجموعات مسماة وأرسل تنبيهات مستهدفة إلى الجمهور المناسب — مهندسي المناوبة، أو قناة فريق معينة، أو جميع القنوات في وقت واحد — باستخدام معلمة علامة واحدة.
واجهة ويب مدمجة
قم بتكوين واختبار وإدارة نقاط نهاية الإشعارات من خلال واجهة مستخدم قائمة على المتصفح، حتى يتمكن غير المطورين من إعداد وجهات جديدة دون الحاجة إلى التعامل مباشرة مع واجهة برمجة تطبيقات REST.
دعم المرفقات
أرسل الملفات والصور ومقتطفات السجل جنبًا إلى جنب مع رسائل الإشعارات، مما يجعل التنبيهات أكثر قابلية للتنفيذ من خلال تضمين الأدلة اللازمة للتشخيص والاستجابة الفورية.
لماذا تشغّل Apprise API على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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