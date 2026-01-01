انشر Phoenix بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لتتبع وتقييم ومراقبة تطبيقات LLM ووكلاء AI في الإنتاج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Phoenix
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Phoenix
فينيكس هي منصة مفتوحة المصدر لمراقبة الذكاء الاصطناعي، تم بناؤها بواسطة Arize AI للفرق التي تطور تطبيقات باستخدام نماذج اللغة الكبيرة، والوكلاء، وخطوط أنابيب الاسترجاع. تلتقط كل أثر تنتجه تطبيقاتك من خلال أدوات OpenTelemetry القياسية، مما يظهر زمن الوصول، واستخدام الرموز المميزة، وجودة الاستجابة حتى يتمكن المهندسون من اكتشاف التراجعات قبل وصولها إلى العملاء. مع عمليات تكامل جاهزة للاستخدام لـ LangChain، وLlamaIndex، وOpenAI، وAnthropic، ومعظم أطر عمل الذكاء الاصطناعي الأخرى، يندمج فينيكس في خطوط الأنابيب الحالية دون إعادة كتابة التعليمات البرمجية.
تتيح لك استضافة فينيكس ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمطالبات، ومخرجات النموذج، وسياق الاسترجاع على البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل تتبع أو قيود على إقامة البيانات — قم بتخزين أكبر قدر من القياس عن بعد يسمح به قرصك.
الميزات الرئيسية لـ Phoenix
OpenTelemetry تتبع
التقاط شجرة التنفيذ الكاملة لكل استدعاء LLM، واستدعاء أداة، وخطوة استرجاع باستخدام بروتوكول OTLP القياسي.
إطار التقييم
قم بتشغيل مقيمين يعتمدون على LLM كحكم ومقيمين قائمين على الكود عبر مجموعات البيانات لتقييم جودة الاستجابات واكتشاف الانحدارات قبل النشر.
ملعب الأوامر
كرر التوجيهات جنبًا إلى جنب عبر النماذج والمعاملات دون لمس رمز التطبيق أو إعادة النشر.
تكاملات الإطار
أدوات قياس جاهزة للاستخدام لـ LangChain، LlamaIndex، DSPy، Haystack، OpenAI، Anthropic، Bedrock، و Vertex AI.
تجارب مجموعة البيانات
أنشئ مجموعات بيانات من تتبعات الإنتاج وأعد تشغيلها مقابل إصدارات جديدة من المطالبات أو النماذج لمقارنة المخرجات.
تحليل التضمين
افحص جودة الاسترجاع باستخدام تصورات التضمين التي تكشف عن الانجراف والتكتلات والنتائج منخفضة الصلة.
لماذا تشغّل Phoenix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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