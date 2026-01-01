انشر أوبن نوت بوك بنقرة واحدة.
مساحة عمل معرفية قائمة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين تدوين الملاحظات، وإدارة المستندات، ودردشة الذكاء الاصطناعي السياقية في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Open Notebook
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Open Notebook
Open Notebook هي منصة دفتر ملاحظات ذاتي الاستضافة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، تحافظ على كتاباتك وأبحاثك ومساعدة الذكاء الاصطناعي في بيئة واحدة. بدلاً من التبديل بين المستندات وواجهات الدردشة وأنظمة الملفات المتفرقة، ينشئ Open Notebook مساحة عمل واحدة حيث تظل الملاحظات والملفات المحملة وسياق الذكاء الاصطناعي متصلة — مما يسهل الانتقال من الأفكار الأولية إلى التوثيق المنظم دون فقدان المعرفة التي تبنيها بمرور الوقت.
يقوم هذا النشر بإقران Open Notebook مع SurrealDB لتوفير تخزين دائم، مما يحافظ على جميع ملاحظاتك وسجل تفاعلات الذكاء الاصطناعي على بنيتك التحتية الخاصة. تعني الاستضافة الذاتية أن بياناتك لا تمر أبدًا عبر أنظمة SaaS تابعة لجهات خارجية، وتحتفظ بالتحكم الكامل في الوصول والنسخ الاحتياطية والاحتفاظ بالبيانات.
الميزات الرئيسية لـ Open Notebook
مساحة عمل الذكاء الاصطناعي الموحدة
تتشارك الملاحظات ومحادثة الذكاء الاصطناعي نفس السياق، لذلك يعتمد المساعد على مستنداتك الفعلية بدلاً من المعرفة العامة وحدها.
SurrealDB الواجهة الخلفية
يوفر مثيل SurrealDB المخصص تخزينًا سريعًا ومستمرًا للملاحظات والملفات المحملة وحالة قاعدة البيانات عبر عمليات إعادة التشغيل.
مساعدة حساسة للسياق
اطرح أسئلة حول موادك الخاصة واحصل على إجابات مستندة إلى الملاحظات والمستندات التي كتبتها بالفعل.
خاص بالتصميم
تبقى جميع البيانات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد مزامنة SaaS، ولا وصول لطرف ثالث إلى ملاحظاتك أو محادثات الذكاء الاصطناعي.
إدارة المعرفة المرنة
مناسب لمجلات البحث الشخصية، وكتيبات التشغيل الهندسية، وتخطيط المنتجات، وقواعد المعرفة طويلة الأمد.
لماذا تشغّل Open Notebook على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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