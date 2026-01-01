Open Notebook هي منصة دفتر ملاحظات ذاتي الاستضافة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، تحافظ على كتاباتك وأبحاثك ومساعدة الذكاء الاصطناعي في بيئة واحدة. بدلاً من التبديل بين المستندات وواجهات الدردشة وأنظمة الملفات المتفرقة، ينشئ Open Notebook مساحة عمل واحدة حيث تظل الملاحظات والملفات المحملة وسياق الذكاء الاصطناعي متصلة — مما يسهل الانتقال من الأفكار الأولية إلى التوثيق المنظم دون فقدان المعرفة التي تبنيها بمرور الوقت.

يقوم هذا النشر بإقران Open Notebook مع SurrealDB لتوفير تخزين دائم، مما يحافظ على جميع ملاحظاتك وسجل تفاعلات الذكاء الاصطناعي على بنيتك التحتية الخاصة. تعني الاستضافة الذاتية أن بياناتك لا تمر أبدًا عبر أنظمة SaaS تابعة لجهات خارجية، وتحتفظ بالتحكم الكامل في الوصول والنسخ الاحتياطية والاحتفاظ بالبيانات.