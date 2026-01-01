انشر سلاش بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير اختصارات مستضاف ذاتيًا يحول عناوين URL الطويلة إلى روابط s/ سهلة التذكر يمكن الوصول إليها مباشرة من شريط عنوان المتصفح الخاص بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Slash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Slash
Slash هو مدير اختصارات روابط ذاتي الاستضافة للأفراد والفرق الذين يرغبون في طريقة أنظف لمشاركة عناوين URL والوصول إليها. بدلاً من الإشارات المرجعية المنتشرة عبر المتصفحات أو روابط إعادة التوجيه التي يصعب تذكرها، يتيح لك Slash تحديد اختصارات مسبوقة بـ s/ — اكتب s/docs في شريط عنوان المتصفح الخاص بك (مع تثبيت الإضافة) وانتقل مباشرة إلى وجهتك. يمكن وضع علامات على الاختصارات، وتجميعها في مجموعات قابلة للمشاركة، وتحديد نطاقها لفريقك أو الاحتفاظ بها خاصة.
على عكس أدوات اختصار الروابط المستضافة التي تسجل حركة مرورك وتحقق الدخل من بياناتك، فإن استضافة Slash ذاتيًا على VPS تحافظ على جميع تحليلات الاختصارات وبيانات الاستخدام على بنية تحتية تتحكم فيها — لا يلزم اشتراك، ولا توجد خدمة خارجية للوثوق بها، ولا يوجد حد لعدد الاختصارات التي يمكنك إنشاؤها.
الميزات الرئيسية لـ Slash
اختصارات شريط عنوان المتصفح
تتيح لك إضافات المتصفح لمتصفحي كروم وفايرفوكس كتابة s/shortcut مباشرة في شريط العناوين للانتقال إلى أي عنوان URL محفوظ — لا حاجة إلى نقرات إضافية أو بحث.
مجموعات قابلة للمشاركة
تجميع الاختصارات ذات الصلة في مجموعات منسقة ومشاركتها مع فريقك أو علنًا عبر رابط واحد.
تحليلات الرابط
تتبع عدد مرات الوصول إلى كل اختصار واطلع على مصادر الزيارات، حتى تعرف الروابط المستخدمة بنشاط وتلك التي يمكن إيقافها.
تنظيم قائم على الوسوم
أضف علامات إلى الاختصارات لتصفية واكتشاف سريع عبر مكتبة متنامية من الروابط الداخلية وروابط الفريق.
مشاركة اختصارات الفريق
إنشاء اختصارات مرئية لجميع أعضاء مساحة العمل أو قصرها على نفسك — مع الحفاظ على تنظيم الروابط الداخلية والشخصية في مكان واحد.
لماذا تشغّل Slash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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