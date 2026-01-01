Slash هو مدير اختصارات روابط ذاتي الاستضافة للأفراد والفرق الذين يرغبون في طريقة أنظف لمشاركة عناوين URL والوصول إليها. بدلاً من الإشارات المرجعية المنتشرة عبر المتصفحات أو روابط إعادة التوجيه التي يصعب تذكرها، يتيح لك Slash تحديد اختصارات مسبوقة بـ s/ — اكتب s/docs في شريط عنوان المتصفح الخاص بك (مع تثبيت الإضافة) وانتقل مباشرة إلى وجهتك. يمكن وضع علامات على الاختصارات، وتجميعها في مجموعات قابلة للمشاركة، وتحديد نطاقها لفريقك أو الاحتفاظ بها خاصة.

على عكس أدوات اختصار الروابط المستضافة التي تسجل حركة مرورك وتحقق الدخل من بياناتك، فإن استضافة Slash ذاتيًا على VPS تحافظ على جميع تحليلات الاختصارات وبيانات الاستخدام على بنية تحتية تتحكم فيها — لا يلزم اشتراك، ولا توجد خدمة خارجية للوثوق بها، ولا يوجد حد لعدد الاختصارات التي يمكنك إنشاؤها.