نشر Temporal بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتنفيذ سير العمل المتين لبناء تطبيقات متسامحة مع الأخطاء وطويلة الأمد على نطاق واسع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Temporal
Temporal هي منصة مفتوحة المصدر لتنفيذ سير العمل الدائم تتيح للمطورين كتابة تطبيقات طويلة الأمد ومتحملة للأخطاء كتعليمات برمجية عادية. تنجو مهام سير العمل المكتوبة باستخدام Temporal من تعطل العمليات، وتقسيمات الشبكة، وفشل البنية التحتية تلقائيًا — لا تتطلب نقاط فحص يدوية، أو آلات حالة في قواعد البيانات، أو منطق إعادة محاولة معقد. عندما يعاد تشغيل عامل، يستأنف التنفيذ من حيث توقف بالضبط.
يعمل هذا النشر على تشغيل حزمة Temporal الكاملة: الخادم مع PostgreSQL للمثابرة و Elasticsearch للبحث في سجل سير العمل والرؤية. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المضمنة مراقبة مهام سير العمل النشطة، وفحص سجلات الأحداث، والبحث عبر عمليات التنفيذ حسب الحالة أو السمات المخصصة، وتشغيل الإشارات — مما يمنح فريقك قابلية مراقبة كاملة لعمليات الأعمال الجارية.
الميزات الرئيسية لـ Temporal
التنفيذ الدائم
تستمر مهام سير العمل في العمل تلقائيًا بعد تعطل العمليات وإعادة تشغيل البنية التحتية، وتستأنف من حيث توقفت تمامًا دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.
رؤية سير العمل
بحث مدعوم بـ Elasticsearch يتيح لك تصفية وفحص عمليات تنفيذ سير العمل حسب الحالة أو نوع سير العمل أو سمات البحث المخصصة أو النطاق الزمني.
إعادات المحاولة الأوتوماتيكية
حدد سياسات إعادة المحاولة مع تراجع قابل للتكوين على أي نشاط بحيث يتم التعامل مع الإخفاقات العابرة دون تغيير رمز التطبيق.
سير العمل طويلة الأمد
يدعم أصلاً مهام سير العمل التي تستمر لدقائق أو أيام أو سنوات — بما في ذلك المؤقتات المجدولة، وخطوات الموافقة البشرية، والإشارات الخارجية.
SDKs متعدد اللغات
يتواصل العاملون عبر gRPC باستخدام SDKs الرسمية لـ Go و Python و Java و TypeScript و .NET و PHP.
لماذا تشغّل Temporal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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