Temporal هي منصة مفتوحة المصدر لتنفيذ سير العمل الدائم تتيح للمطورين كتابة تطبيقات طويلة الأمد ومتحملة للأخطاء كتعليمات برمجية عادية. تنجو مهام سير العمل المكتوبة باستخدام Temporal من تعطل العمليات، وتقسيمات الشبكة، وفشل البنية التحتية تلقائيًا — لا تتطلب نقاط فحص يدوية، أو آلات حالة في قواعد البيانات، أو منطق إعادة محاولة معقد. عندما يعاد تشغيل عامل، يستأنف التنفيذ من حيث توقف بالضبط.

يعمل هذا النشر على تشغيل حزمة Temporal الكاملة: الخادم مع PostgreSQL للمثابرة و Elasticsearch للبحث في سجل سير العمل والرؤية. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المضمنة مراقبة مهام سير العمل النشطة، وفحص سجلات الأحداث، والبحث عبر عمليات التنفيذ حسب الحالة أو السمات المخصصة، وتشغيل الإشارات — مما يمنح فريقك قابلية مراقبة كاملة لعمليات الأعمال الجارية.