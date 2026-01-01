Dragonfly هو مخزن بيانات حديث في الذاكرة متوافق تماماً مع واجهات برمجة تطبيقات Redis و Memcached، مما يعني أن أي تطبيق حالي يستخدم Redis يمكنه التحول إلى Dragonfly بمجرد تغيير سلسلة الاتصال. تم بناؤه من الألف إلى الياء لوحدات المعالجة المركزية متعددة النوى باستخدام بنية "لا شيء مشترك، خيط لكل نواة" (shared-nothing thread-per-core architecture)، يوفر Dragonfly إنتاجية أكبر بما يصل إلى 25 ضعفاً من Redis على نفس الجهاز مع استخدام ذاكرة أقل بكثير لنفس مجموعة البيانات.

يمنح استضافة Dragonfly ذاتياً تطبيقاتك ذاكرة تخزين مؤقت عالية الأداء ومخزناً لهياكل البيانات بدون تكاليف لكل عملية أو قيود على الاتصال. توفر وحدة تحكم الإدارة المدمجة عبر HTTP مقاييس الخادم وتشخيصاته التي يمكن الوصول إليها من أي متصفح، بالإضافة إلى التوافق الكامل مع واجهة سطر أوامر Redis (Redis CLI) وكل مكتبة عميل Redis.