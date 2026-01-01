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مخزن بيانات عالي الأداء ومتوافق مع Redis في الذاكرة، مصمم للأجهزة الحديثة لتقديم إنتاجية تزيد بما يصل إلى 25 ضعفًا عن Redis.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dragonfly
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dragonfly
Dragonfly هو مخزن بيانات حديث في الذاكرة متوافق تماماً مع واجهات برمجة تطبيقات Redis و Memcached، مما يعني أن أي تطبيق حالي يستخدم Redis يمكنه التحول إلى Dragonfly بمجرد تغيير سلسلة الاتصال. تم بناؤه من الألف إلى الياء لوحدات المعالجة المركزية متعددة النوى باستخدام بنية "لا شيء مشترك، خيط لكل نواة" (shared-nothing thread-per-core architecture)، يوفر Dragonfly إنتاجية أكبر بما يصل إلى 25 ضعفاً من Redis على نفس الجهاز مع استخدام ذاكرة أقل بكثير لنفس مجموعة البيانات.
يمنح استضافة Dragonfly ذاتياً تطبيقاتك ذاكرة تخزين مؤقت عالية الأداء ومخزناً لهياكل البيانات بدون تكاليف لكل عملية أو قيود على الاتصال. توفر وحدة تحكم الإدارة المدمجة عبر HTTP مقاييس الخادم وتشخيصاته التي يمكن الوصول إليها من أي متصفح، بالإضافة إلى التوافق الكامل مع واجهة سطر أوامر Redis (Redis CLI) وكل مكتبة عميل Redis.
الميزات الرئيسية لـ Dragonfly
متوافق مع Redis API
استخدمه كبديل لـ Redis — أي تطبيق يستخدم مكتبة عميل Redis يعمل مع Dragonfly بمجرد تغيير سلسلة الاتصال.
25× إنتاجية Redis
بنية متعددة الخيوط لا تشارك أي شيء تشبع جميع أنوية وحدة المعالجة المركزية، مما يوفر ما يصل إلى 25 ضعفًا من العمليات في الثانية مقارنة بـ Redis أحادي الخيط على نفس الجهاز.
تقليل استخدام الذاكرة
تطبيقات هياكل البيانات الجديدة تقلل استهلاك الذاكرة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بـ Redis لنفس مجموعة البيانات، مما يتيح لك تخزين المزيد من البيانات على خادم افتراضي خاص (VPS) أصغر.
لوحة تحكم المسؤول المدمجة
توفر واجهة إدارة HTTP على نفس المنفذ إحصائيات الخادم، واستخدام الذاكرة، والتشخيصات التي يمكن الوصول إليها مباشرة من المتصفح.
متوافق مع Memcached
يقبل أوامر بروتوكول نص Memcached بالإضافة إلى أوامر Redis، مما يجعله بديلاً مباشرًا لكلا نظامي التخزين المؤقت في وقت واحد.
لماذا تشغّل Dragonfly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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