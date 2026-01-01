خصم يصل إلى 69% على Dragonfly

انشر دراجونفلاي بتثبيت بنقرة واحدة.

مخزن بيانات عالي الأداء ومتوافق مع Redis في الذاكرة، مصمم للأجهزة الحديثة لتقديم إنتاجية تزيد بما يصل إلى 25 ضعفًا عن Redis.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر دراجونفلاي بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Dragonfly

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Dragonfly

Dragonfly هو مخزن بيانات حديث في الذاكرة متوافق تماماً مع واجهات برمجة تطبيقات Redis و Memcached، مما يعني أن أي تطبيق حالي يستخدم Redis يمكنه التحول إلى Dragonfly بمجرد تغيير سلسلة الاتصال. تم بناؤه من الألف إلى الياء لوحدات المعالجة المركزية متعددة النوى باستخدام بنية "لا شيء مشترك، خيط لكل نواة" (shared-nothing thread-per-core architecture)، يوفر Dragonfly إنتاجية أكبر بما يصل إلى 25 ضعفاً من Redis على نفس الجهاز مع استخدام ذاكرة أقل بكثير لنفس مجموعة البيانات.

يمنح استضافة Dragonfly ذاتياً تطبيقاتك ذاكرة تخزين مؤقت عالية الأداء ومخزناً لهياكل البيانات بدون تكاليف لكل عملية أو قيود على الاتصال. توفر وحدة تحكم الإدارة المدمجة عبر HTTP مقاييس الخادم وتشخيصاته التي يمكن الوصول إليها من أي متصفح، بالإضافة إلى التوافق الكامل مع واجهة سطر أوامر Redis (Redis CLI) وكل مكتبة عميل Redis.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Dragonfly

متوافق مع Redis API

استخدمه كبديل لـ Redis — أي تطبيق يستخدم مكتبة عميل Redis يعمل مع Dragonfly بمجرد تغيير سلسلة الاتصال.

25× إنتاجية Redis

بنية متعددة الخيوط لا تشارك أي شيء تشبع جميع أنوية وحدة المعالجة المركزية، مما يوفر ما يصل إلى 25 ضعفًا من العمليات في الثانية مقارنة بـ Redis أحادي الخيط على نفس الجهاز.

تقليل استخدام الذاكرة

تطبيقات هياكل البيانات الجديدة تقلل استهلاك الذاكرة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بـ Redis لنفس مجموعة البيانات، مما يتيح لك تخزين المزيد من البيانات على خادم افتراضي خاص (VPS) أصغر.

لوحة تحكم المسؤول المدمجة

توفر واجهة إدارة HTTP على نفس المنفذ إحصائيات الخادم، واستخدام الذاكرة، والتشخيصات التي يمكن الوصول إليها مباشرة من المتصفح.

متوافق مع Memcached

يقبل أوامر بروتوكول نص Memcached بالإضافة إلى أوامر Redis، مما يجعله بديلاً مباشرًا لكلا نظامي التخزين المؤقت في وقت واحد.

لماذا تشغّل Dragonfly على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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