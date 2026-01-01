Flarum هي منصة منتديات من الجيل التالي تعيد تصور النقاش عبر الإنترنت للويب الحديث. تم تصميمها بنهج يعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، وتقدم تجربة أنيقة وسريعة وبديهية تشجع على المحادثات الهادفة. على عكس برامج المنتديات التقليدية التي تبدو قديمة ومعقدة، تجمع Flarum بين التحديثات في الوقت الفعلي، والتمرير اللانهائي، ونظام توسيع قوي في واجهة نظيفة وخالية من المشتتات.

استضافة Flarum ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في بيانات مجتمعك، وبدون رسوم لكل مستخدم، وحرية تثبيت أي من أكثر من 200 إضافة مجتمعية. مع معالجة MySQL لتخزين البيانات وتوفر أكثر من 41 حزمة ترجمة، تتوسع Flarum من مجموعات الهوايات المتخصصة إلى المجتمعات المهنية الكبيرة.