نشر Flarum بنقرة واحدة.
برنامج منتدى حديث وأنيق ومفتوح المصدر لبناء مجتمعات متفاعلة ومزدهرة عبر الإنترنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Flarum
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Flarum
Flarum هي منصة منتديات من الجيل التالي تعيد تصور النقاش عبر الإنترنت للويب الحديث. تم تصميمها بنهج يعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، وتقدم تجربة أنيقة وسريعة وبديهية تشجع على المحادثات الهادفة. على عكس برامج المنتديات التقليدية التي تبدو قديمة ومعقدة، تجمع Flarum بين التحديثات في الوقت الفعلي، والتمرير اللانهائي، ونظام توسيع قوي في واجهة نظيفة وخالية من المشتتات.
استضافة Flarum ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في بيانات مجتمعك، وبدون رسوم لكل مستخدم، وحرية تثبيت أي من أكثر من 200 إضافة مجتمعية. مع معالجة MySQL لتخزين البيانات وتوفر أكثر من 41 حزمة ترجمة، تتوسع Flarum من مجموعات الهوايات المتخصصة إلى المجتمعات المهنية الكبيرة.
الميزات الرئيسية لـ Flarum
تصميم يركز على الهاتف المحمول أولاً
واجهة متجاوبة مصممة خصيصًا للأجهزة المحمولة، توفر تجربة سلسة على أي حجم شاشة.
نظام بيئي غني للإضافات
أكثر من 200 إضافة مجتمعية تتيح لك إضافة تسجيل الدخول الاجتماعي والاشتراكات واستطلاعات الرأي والمزيد دون الحاجة لتعديل الكود الأساسي.
تحديثات في الوقت الفعلي
تتحديث المناقشات مباشرة دون الحاجة لتحديث الصفحة، مما يحافظ على سرعة المحادثات وجاذبيتها للمجتمعات النشطة.
تنظيم قائم على الوسوم
يتيح لك نظام الوسوم المرن تصنيف المناقشات والسماح للمستخدمين بمتابعة المواضيع التي تهمهم فقط.
إشراف قوي
تمنح أدوات الإبلاغ المضمنة والتعليق وإدارة المستخدمين المشرفين تحكمًا دقيقًا في صحة المجتمع.
لماذا تشغّل Flarum على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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