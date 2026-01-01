Organizr هو لوحة تحكم للخدمات المستضافة ذاتيًا تحل محل عشرات الإشارات المرجعية للمتصفح بواجهة واحدة قائمة على علامات التبويب. بدلاً من التبديل بين علامات تبويب متعددة في المتصفح لإدارة Sonarr و Radarr و Plex وخدمات المختبر المنزلي الأخرى، يقوم Organizr بتحميلها جميعًا كعلامات تبويب iFrame داخل صفحة ويب واحدة — مع حسابات المستخدمين، وضوابط الوصول، وقيود الضيوف المضمنة.

مع دعم مصادقة Plex و Emby و LDAP، ومجموعات مستخدمين غير محدودة، وتكامل Nginx auth_request، يتجاوز Organizr مجرد صفحة روابط بسيطة. إنه يعمل كطبقة وصول خفيفة الوزن لمكدسك المستضاف ذاتيًا بالكامل، مما يتيح لك منح مستخدمين أو ضيوف محددين الوصول إلى علامات التبويب التي تختارها فقط.