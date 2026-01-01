انشر Organizr بتثبيت بنقرة واحدة.
منظم خدمات HTPC و homelab الذي يقوم بتحميل جميع علامات التبويب المستضافة ذاتيًا الخاصة بك في واجهة ويب موحدة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Organizr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Organizr
Organizr هو لوحة تحكم للخدمات المستضافة ذاتيًا تحل محل عشرات الإشارات المرجعية للمتصفح بواجهة واحدة قائمة على علامات التبويب. بدلاً من التبديل بين علامات تبويب متعددة في المتصفح لإدارة Sonarr و Radarr و Plex وخدمات المختبر المنزلي الأخرى، يقوم Organizr بتحميلها جميعًا كعلامات تبويب iFrame داخل صفحة ويب واحدة — مع حسابات المستخدمين، وضوابط الوصول، وقيود الضيوف المضمنة.
مع دعم مصادقة Plex و Emby و LDAP، ومجموعات مستخدمين غير محدودة، وتكامل Nginx auth_request، يتجاوز Organizr مجرد صفحة روابط بسيطة. إنه يعمل كطبقة وصول خفيفة الوزن لمكدسك المستضاف ذاتيًا بالكامل، مما يتيح لك منح مستخدمين أو ضيوف محددين الوصول إلى علامات التبويب التي تختارها فقط.
الميزات الرئيسية لـ Organizr
واجهة قائمة على علامات التبويب
قم بتحميل أي خدمة مستضافة ذاتيًا كعلامة تبويب iFrame، مما يمنحك صفحة موحدة واحدة لإدارة مختبرك المنزلي بالكامل دون الحاجة إلى التبديل بين علامات تبويب المتصفح.
مجموعات المستخدمين والتحكم في الوصول
أنشئ مجموعات مستخدمين غير محدودة وتحكم في علامات التبويب التي يمكن لكل مجموعة رؤيتها — بما في ذلك وصول الضيف للقراءة فقط للخدمات المشتركة.
دعم متعدد المصادقة
مصادقة المستخدمين باستخدام بيانات اعتماد Plex أو Emby أو LDAP أو sFTP بالإضافة إلى حسابات Organizr المحلية.
تكامل مصادقة Nginx
استخدم Organizr كمزود auth_request لـ Nginx، مما يضيف حماية تسجيل الدخول بنمط SSO للخدمات التي تفتقر إلى المصادقة المدمجة.
قوالب قابلة للتخصيص
التحكم الكامل في لوحة الألوان يتيح لك تخصيص Organizr ليتناسب مع علامتك التجارية أو المظهر الجمالي المفضل لديك (الداكن/الفاتح).
دعم Fail2ban
تكامل Fail2ban الأصلي يحمي تسجيل دخولك إلى Organizr من هجمات القوة الغاشمة مع الحظر التلقائي لعناوين IP.
لماذا تشغّل Organizr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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