PeerTube هو منصة استضافة فيديو حرة ومفتوحة المصدر وموحدة، تم بناؤها كبديل مستقل لـ YouTube و Vimeo. كل نسخة من PeerTube مستقلة ولكنها مترابطة عبر بروتوكول ActivityPub، بحيث يمكن لمشاهديكم متابعة القنوات من أي خادم PeerTube آخر بينما يعيش كل فيديو وتعليق واشتراك على البنية التحتية التي تتحكمون بها.

يتيح البث من نظير إلى نظير عبر WebRTC للمشاهدين مشاركة النطاق الترددي مع بعضهم البعض، بحيث لا يتسبب فيديو واحد شائع في تعطل خادمك أثناء ذروة حركة المرور. تعمل حزمة PostgreSQL و Redis وخط أنابيب التحويل (transcoding pipeline) بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يمنح المبدعين والمجتمعات ملكية كاملة لمحتواهم وجمهورهم وسياسات الإشراف الخاصة بهم — لا يوجد موجز خوارزمي، ولا إلغاء تحقيق الدخل، ولا وسطاء إعلانيون.