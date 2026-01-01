نشر PeerTube بنقرة واحدة.
منصة فيديو موحدة من نظير إلى نظير لنشر ومشاركة مقاطع الفيديو دون الاعتماد على يوتيوب أو بنية تحتية مركزية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PeerTube
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PeerTube
PeerTube هو منصة استضافة فيديو حرة ومفتوحة المصدر وموحدة، تم بناؤها كبديل مستقل لـ YouTube و Vimeo. كل نسخة من PeerTube مستقلة ولكنها مترابطة عبر بروتوكول ActivityPub، بحيث يمكن لمشاهديكم متابعة القنوات من أي خادم PeerTube آخر بينما يعيش كل فيديو وتعليق واشتراك على البنية التحتية التي تتحكمون بها.
يتيح البث من نظير إلى نظير عبر WebRTC للمشاهدين مشاركة النطاق الترددي مع بعضهم البعض، بحيث لا يتسبب فيديو واحد شائع في تعطل خادمك أثناء ذروة حركة المرور. تعمل حزمة PostgreSQL و Redis وخط أنابيب التحويل (transcoding pipeline) بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يمنح المبدعين والمجتمعات ملكية كاملة لمحتواهم وجمهورهم وسياسات الإشراف الخاصة بهم — لا يوجد موجز خوارزمي، ولا إلغاء تحقيق الدخل، ولا وسطاء إعلانيون.
الميزات الرئيسية لـ PeerTube
فيدرالي عبر ActivityPub
يمكن للمشاهدين من أي مثيل PeerTube أو Mastodon أو أي مثيل ActivityPub آخر متابعة قناتك والتعليق ومشاركة مقاطع الفيديو عبر Fediverse.
البث من نظير إلى نظير
يقلل WebRTC المستند إلى المتصفح من عرض النطاق الترددي للخادم عن طريق السماح للمشاهدين بمشاركة أجزاء الفيديو، حتى لا يتسبب تحميل فيروسي في تعطل خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
تحويل الترميز المدمج
ينشئ التحويل التلقائي للترميز مستويات جودة متعددة لكل عملية تحميل — من 240p إلى 4K — دون الحاجة إلى خدمات تحويل ترميز خارجية.
البث المباشر و RTMP
بث مباشر من OBS أو أي مشفر متوافق مع RTMP مباشرة إلى قناتك على PeerTube مع التسجيل والإعادات.
إدارة القنوات وقوائم التشغيل
تنظيم مقاطع الفيديو في قنوات وقوائم تشغيل وسلاسل مع صور مصغرة مخصصة وأوصاف وأذونات للمتعاونين.
API مفتوح وتضمينات
قم بتضمين مقاطع الفيديو في أي مكان باستخدام iframe من سطر واحد ودمجها مع أدوات خارجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة بالكامل.
لماذا تشغّل PeerTube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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