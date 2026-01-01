Scrypted عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لدمج الفيديو المنزلي ومسجل فيديو شبكي (NVR) يوحد كاميرات IP عبر أنظمة البيوت الذكية بما في ذلك HomeKit و Google Home و Alexa و Home Assistant. توفر بنيته المعمارية للتحويل البرمجي المعجل بالأجهزة والمكونات الإضافية تدفقات حية بزمن انتقال منخفض وتسجيلات موثوقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون تقييد المورد.

يضيف المكون الإضافي Scrypted NVR تسجيلًا مستمرًا مع اكتشافات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنبيهات حركة فورية، وتطبيقًا مصقولًا للجوال وسطح المكتب للمراقبة عن بعد. يمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لمقاطع الفيديو الخاصة بك ويزيل رسوم الاشتراك السحابي المستمرة.