انشر Scrypted بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة دمج الفيديو المنزلي عالية الأداء وجهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR) مع اكتشافات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Scrypted
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Scrypted
Scrypted عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لدمج الفيديو المنزلي ومسجل فيديو شبكي (NVR) يوحد كاميرات IP عبر أنظمة البيوت الذكية بما في ذلك HomeKit و Google Home و Alexa و Home Assistant. توفر بنيته المعمارية للتحويل البرمجي المعجل بالأجهزة والمكونات الإضافية تدفقات حية بزمن انتقال منخفض وتسجيلات موثوقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون تقييد المورد.
يضيف المكون الإضافي Scrypted NVR تسجيلًا مستمرًا مع اكتشافات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنبيهات حركة فورية، وتطبيقًا مصقولًا للجوال وسطح المكتب للمراقبة عن بعد. يمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لمقاطع الفيديو الخاصة بك ويزيل رسوم الاشتراك السحابي المستمرة.
الميزات الرئيسية لـ Scrypted
تكامل المنزل الذكي
بث الكاميرات إلى HomeKit و Google Home و Alexa و Home Assistant بشكل متزامن من منصة موحدة واحدة.
تسجيل NVR على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
سجل كل كاميرا على مدار الساعة باستخدام مكون Scrypted NVR الإضافي وتصفح اللقطات من خلال التنقل الزمني البديهي.
اكتشافات الذكاء الاصطناعي الذكية
احصل على تنبيهات ذكية للحركة والأشخاص والمركبات والحيوانات، مدعومة بنماذج التعلم الآلي الموجودة على الجهاز.
تسريع الأجهزة
الاستفادة من وحدة معالجة الرسوميات (GPU) أو فك تشفير الفيديو المسرّع بواسطة الأجهزة لتدفقات سلسة ومنخفضة الكمون مع الحد الأدنى من الحمل على وحدة المعالجة المركزية (CPU).
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسيع الوظائف بمئات من المكونات الإضافية المجتمعية التي تدعم الكاميرات والأقفال وأجهزة الاستشعار وأجهزة المنزل الذكي.
لماذا تشغّل Scrypted على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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