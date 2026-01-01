Watcharr هو متتبع قائمة مشاهدة مفتوح المصدر يجمع الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأنمي وألعاب الفيديو في مكتبة واحدة مستضافة ذاتيًا. تم بناؤه باستخدام Go و SvelteKit، ويسحب البيانات الوصفية من TMDB و IGDB و AniList و Jikan بحيث يصل كل إدخال مع الملصقات والممثلين وتفاصيل الحلقات دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تبقي سجل المشاهدة والتقييمات ونشاط الأصدقاء بعيدًا عن خدمات الطرف الثالث مثل Trakt أو MyAnimeList. مصادقة المستخدم المضمنة، ومزامنة Jellyfin و Plex، وتخزين SQLite خفيف الوزن تجعله مناسبًا للمتتبعين الفرديين والأسر والمجتمعات الصغيرة على حد سواء.