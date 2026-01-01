انشر Watcharr بنقرة واحدة.
قائمة مشاهدة ذاتية الاستضافة للأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأنمي والألعاب، بواجهة مستخدم عصرية وحسابات مستخدمين مدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Watcharr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Watcharr
Watcharr هو متتبع قائمة مشاهدة مفتوح المصدر يجمع الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأنمي وألعاب الفيديو في مكتبة واحدة مستضافة ذاتيًا. تم بناؤه باستخدام Go و SvelteKit، ويسحب البيانات الوصفية من TMDB و IGDB و AniList و Jikan بحيث يصل كل إدخال مع الملصقات والممثلين وتفاصيل الحلقات دون الحاجة إلى إدخال يدوي.
الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تبقي سجل المشاهدة والتقييمات ونشاط الأصدقاء بعيدًا عن خدمات الطرف الثالث مثل Trakt أو MyAnimeList. مصادقة المستخدم المضمنة، ومزامنة Jellyfin و Plex، وتخزين SQLite خفيف الوزن تجعله مناسبًا للمتتبعين الفرديين والأسر والمجتمعات الصغيرة على حد سواء.
الميزات الرئيسية لـ Watcharr
تتبع مشاهدة موحد
تتبع الأفلام والبرامج التلفزيونية والأنمي والألعاب جنبًا إلى جنب في مكتبة واحدة بدلاً من التنقل بين تطبيقات منفصلة لكل وسيط.
الحالة والتقييمات
صنّف الإدخالات على أنها مخططة، قيد المشاهدة، منتهية، معلقة، أو متجاهلة، وأرفق تقييمات شخصية من 10 نقاط وأفكارًا لكل عنوان.
مصادر بيانات وصفية غنية
يسحب الملصقات، طاقم العمل، قوائم الحلقات، وتواريخ الإصدار من TMDB، IGDB، AniList، و Jikan لتبقى مكتبتك دقيقة بدون تعديلات يدوية.
المصادقة المدمجة
حسابات المستخدمين الأصلية مع خيارات تسجيل الدخول عبر Jellyfin و Plex و OIDC تتيح للأسر والمجتمعات الصغيرة مشاركة نسخة بأمان.
موجز النشاط والأصدقاء
تابع المستخدمين الآخرين على مثيلك، وتصفح قوائمهم العامة، وشاهد موجزًا مباشرًا لتغييرات الحالة والتقييمات الجديدة.
ثنائي Go خفيف الوزن
حاوية واحدة مع SQLite مدمج تستخدم الحد الأدنى من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، لذلك تعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS.
لماذا تشغّل Watcharr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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