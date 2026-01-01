نشر دوارش بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل مستضاف ذاتيًا لـ Google Timeline لتتبع وتصور سجل موقعك الكامل على خريطة تفاعلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dawarich
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dawarich
Dawarich هو بديل مستضاف ذاتيًا لـ Google Timeline يضع سجل موقعك تحت سيطرتك الخاصة. استورد البيانات من صادرات Google Maps Timeline، و OwnTracks، و Strava، و Immich، وملفات GPX، ومصادر أخرى لبناء سجل غني وقابل للبحث لكل الأماكن التي زرتها.
تُصوّر المنصة تحركاتك كخرائط تفاعلية مع خرائط حرارية وخطوط مسار وتراكبات ضباب الحرب. تُظهر الإحصائيات المدمجة البلدان التي تمت زيارتها، والمدن التي تم استكشافها، والمسافة الإجمالية المقطوعة، بينما تتيح لك أدوات الرحلة إضافة تعليقات توضيحية للرحلات بالصور والملاحظات. مشاركة الموقع العائلي مع ضوابط الخصوصية الفردية تجعله مناسبًا للاستخدام المنزلي. الاستضافة الذاتية تحافظ على بيانات الموقع الحساسة بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك، بعيدًا عن Google والأطراف الثالثة الأخرى.
الميزات الرئيسية لـ Dawarich
استيراد متعدد المصادر
جلب بيانات الموقع من المخطط الزمني لخرائط Google و OwnTracks و Strava و Immich وملفات GPX والمزيد لبناء سجل تاريخي كامل.
مشاهدات خرائط تفاعلية
استكشف تاريخك كخرائط حرارية، وخطوط مسار، وتراكبات ضباب الحرب على خريطة تفاعلية بالكامل مع طبقات قابلة للتخصيص.
إحصائيات السفر
شاهد عدد الدول والمدن التي زرتها، وكم سافرت، وتتبع عدد الأيام التي قضيتها في كل دولة.
دمج الصور
ربط Immich أو Photoprism لتراكب الصور الموسومة جغرافيًا على الخريطة وربط الذكريات برحلات ومواقع محددة.
مشاركة موقع العائلة
شارك موقعك مع أفراد العائلة مع الحفاظ على ضوابط الخصوصية الفردية بحيث يقرر كل شخص ما يكشف عنه.
لماذا تشغّل Dawarich على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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