Dawarich هو بديل مستضاف ذاتيًا لـ Google Timeline يضع سجل موقعك تحت سيطرتك الخاصة. استورد البيانات من صادرات Google Maps Timeline، و OwnTracks، و Strava، و Immich، وملفات GPX، ومصادر أخرى لبناء سجل غني وقابل للبحث لكل الأماكن التي زرتها.

تُصوّر المنصة تحركاتك كخرائط تفاعلية مع خرائط حرارية وخطوط مسار وتراكبات ضباب الحرب. تُظهر الإحصائيات المدمجة البلدان التي تمت زيارتها، والمدن التي تم استكشافها، والمسافة الإجمالية المقطوعة، بينما تتيح لك أدوات الرحلة إضافة تعليقات توضيحية للرحلات بالصور والملاحظات. مشاركة الموقع العائلي مع ضوابط الخصوصية الفردية تجعله مناسبًا للاستخدام المنزلي. الاستضافة الذاتية تحافظ على بيانات الموقع الحساسة بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك، بعيدًا عن Google والأطراف الثالثة الأخرى.