انشر Prowlarr بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير فهرسة مركزي لمكدس arr — قم بتكوين أكثر من 500 مفهرس تورنت ويوزنت مرة واحدة وقم بمزامنتها تلقائيًا مع جميع تطبيقات الوسائط الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Prowlarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Prowlarr
Prowlarr هو مركز الفهارس لنظام أتمتة الوسائط arr. بدلاً من تهيئة كل متتبع ومزود Usenet بشكل منفصل في Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr، يمكنك إضافتها مرة واحدة في Prowlarr ويقوم بمزامنة التهيئة مع كل تطبيق متصل تلقائيًا. مع دعم لأكثر من 500 مفهرس، ومراقبة صحية مدمجة، وتكامل Flaresolverr للمواقع المحمية بواسطة Cloudflare، يلغي Prowlarr الصيانة المتكررة التي تأتي مع مكدس الوسائط متعدد التطبيقات.
يضمن تشغيل Prowlarr على خادم افتراضي خاص (VPS) فحوصات صحة الفهارس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومزامنة فورية عبر جميع تطبيقات الوسائط الخاصة بك، مع سرعات شبكة على مستوى المؤسسات لنتائج بحث سريعة وتخزين دائم يحمي بيانات اعتماد المتتبعات الخاصة بك وتعريفات الفهارس المخصصة.
الميزات الرئيسية لـ Prowlarr
إدارة الفهرسة المركزية
أضف أي متتبع تورنت أو مفهرس يوزنت مرة واحدة في Prowlarr وسيقوم تلقائيًا بدفع التكوين إلى كل تطبيق arr متصل — لا يلزم إعداد مكرر.
أكثر من 500 مفهرس مدعوم
تغطي التعريفات المعدة مسبقًا المئات من أجهزة التتبع العامة والخاصة ومقدمي خدمة يوزنت (Usenet)، مع دعم Cardigann YAML لإضافة مصادر مخصصة.
مراقبة الصحة
يقوم Prowlarr باختبار الفهارس باستمرار ويشير إلى الإخفاقات بتقارير حالة مفصلة، حتى تتمكن من اكتشاف أدوات التتبع المعطلة قبل أن تتوقف عن تقديم النتائج بصمت.
تكامل Flaresolverr
دعم مدمج لـ Flaresolverr يسمح لـ Prowlarr بتجاوز حماية Cloudflare من الروبوتات على الفهارس التي قد تكون غير قابلة للوصول بخلاف ذلك للأدوات الآلية.
بحث & إحصائيات
إجراء عمليات بحث يدوية عبر جميع المفهرسات في وقت واحد ومراجعة عدد الاستعلامات لكل مفهرس ومعدلات الالتقاط وسجل الأداء من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل Prowlarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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