Prowlarr هو مركز الفهارس لنظام أتمتة الوسائط arr. بدلاً من تهيئة كل متتبع ومزود Usenet بشكل منفصل في Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr، يمكنك إضافتها مرة واحدة في Prowlarr ويقوم بمزامنة التهيئة مع كل تطبيق متصل تلقائيًا. مع دعم لأكثر من 500 مفهرس، ومراقبة صحية مدمجة، وتكامل Flaresolverr للمواقع المحمية بواسطة Cloudflare، يلغي Prowlarr الصيانة المتكررة التي تأتي مع مكدس الوسائط متعدد التطبيقات.

يضمن تشغيل Prowlarr على خادم افتراضي خاص (VPS) فحوصات صحة الفهارس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومزامنة فورية عبر جميع تطبيقات الوسائط الخاصة بك، مع سرعات شبكة على مستوى المؤسسات لنتائج بحث سريعة وتخزين دائم يحمي بيانات اعتماد المتتبعات الخاصة بك وتعريفات الفهارس المخصصة.