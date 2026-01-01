KeeWeb هو مدير كلمات مرور مجاني ومفتوح المصدر يعمل بالكامل في المتصفح ومتوافق تمامًا مع تنسيق KeePass (.kdbx). يتيح لك فتح وإدارة خزائن KeePass الموجودة لديك مباشرة من متصفحك بدون أي إضافات أو عميل أصلي — تبقى خزانتك تحت سيطرتك على مساحة التخزين الخاصة بك.

استضافة KeeWeb ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنه يمكنك الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك من أي جهاز باستخدام متصفح، مع الحفاظ على خصوصية التطبيق نفسه واستقلاليته عن خدمات التخزين السحابي التابعة لجهات خارجية. لا يتم إرسال ملفات الخزائن أبدًا إلى أي خادم؛ يتم فتحها وفك تشفيرها من جانب العميل في متصفحك.