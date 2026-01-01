نشر Pinry بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة صور ذاتية الاستضافة على غرار Pinterest لحفظ الصور ومقاطع الفيديو ووسمها وتنظيمها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pinry
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pinry
Pinry هو لوحة صور مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تتيح لك جمع الصور ومقاطع الفيديو وصفحات الويب ووضع علامات عليها وتصفحها بتصميم متجانب جذاب بصريًا — مشابه لـ Pinterest ولكنه تحت سيطرتك بالكامل. يجمع بين واجهة خلفية (back-end) مبنية على Django REST Framework وواجهة أمامية (front-end) مبنية على Vue.js ويأتي كحاوية Docker واحدة مدعومة بـ SQLite لإعداد خالٍ من الاعتماديات.
استضافة Pinry ذاتيًا تعني أن مجموعتك الشخصية تبقى خاصة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون خلاصات خوارزمية، ولا إعلانات، ولا يلزم وجود حساب للتصفح إذا قمت بتمكين الوصول العام. دعم متعدد المستخدمين، ولوحات عامة وخاصة، وتوافق مع ملحقات المتصفح، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تجعله مناسبًا لكل من المجموعات الشخصية والفرق التعاونية الصغيرة.
الميزات الرئيسية لـ Pinry
الاكتشاف القائم على الوسوم
قم بتعيين علامات متعددة لكل دبوس وقم بتصفية مجموعتك بأكملها على الفور حسب العلامة — لا توجد مجلدات متداخلة مطلوبة.
لوحات متعددة المستخدمين
أنشئ لوحات منفصلة لكل مستخدم وتحكم في مستوى الرؤية باستخدام إعدادات الوصول العامة أو الخاصة لكل لوحة.
دعم إضافة المتصفح
احفظ الصور مباشرة من أي صفحة ويب إلى لوحة Pinry الخاصة بك باستخدام إضافة المتصفح الرسمية.
REST API
أتمتة إنشاء الدبابيس وإدارة المجموعات برمجيًا من خلال واجهة برمجة تطبيقات Django REST Framework المدمجة.
صورة دوكر متعددة البنى
الصورة الرسمية تدعم AMD64 و ARMv7 و ARMv8 — تعمل على خوادم VPS القياسية ولوحات ARM على حد سواء.
لماذا تشغّل Pinry على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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