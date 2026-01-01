انشر Fasten Health بنقرة واحدة.
مدير سجلات طبية إلكترونية شخصية وعائلية ذاتي الاستضافة يوحّد البيانات الصحية من مقدمي الخدمات والأجهزة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Fasten Health
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Fasten Health
Fasten On-Prem هو مدير سجلات طبية إلكترونية (EMR) مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يتيح للأفراد والعائلات دمج البيانات الصحية من الأطباء والمستشفيات والمختبرات والأجهزة المتصلة في أرشيف خاص واحد. مبني على معيار بيانات الرعاية الصحية FHIR ومكتوب بلغة Go، يستوعب السجلات من خلال الإدخال اليدوي وتحميلات حزمة FHIR المصدرة من بوابات المرضى، ويعرضها في جدول زمني موحد جنبًا إلى جنب مع الملاحظات والحالات والأدوية والحساسيات ونتائج المختبرات.
إن استضافة Fasten ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على البيانات الصحية التي تحدد الهوية الشخصية داخل بنية تحتية تتحكم فيها، بدلاً من مزود سجلات صحية كخدمة (SaaS) — وهو أمر مهم بالنظر إلى مدى حساسية التاريخ الطبي. تعني قاعدة بيانات SQLite المشفرة، ووقت تشغيل Go الثنائي الفردي، والتسجيل لكل مستخدم أن خادمًا افتراضيًا خاصًا (VPS) صغيرًا يستضيف بشكل مريح سجلًا شخصيًا أو عائليًا كاملاً.
الميزات الرئيسية لـ Fasten Health
استيراد حزمة FHIR
تحميل حزم FHIR المصدرة من بوابات المرضى أو أنظمة الرعاية الصحية الأخرى لإحضار السجل الطبي الحالي إلى الأرشيف.
تخزين أصلي لـ FHIR
تخزين السجلات في شكلها الأصلي لموارد FHIR بحيث تظل الاستعلامات المهيكلة وعمليات التصدير والمعالجة اللاحقة محايدة للموردين.
إدخال قيد يدوي
أضف نتائج المختبر، والحالات، والأدوية، والتحصينات، والملاحظات يدويًا للمواعيد، أو مقدمي الرعاية، أو السجلات الموجودة مسبقًا التي تسبق الوصول إلى FHIR.
حسابات العائلة
إدارة سجلات الشركاء أو الأطفال أو أفراد الأسرة المسنين من خلال مثيل واحد بحسابات مستخدمين منفصلة.
قاعدة بيانات مشفرة
قاعدة بيانات SQLite مشفرة في وضع السكون افتراضيًا، مما يحمي السجلات الصحية الحساسة على القرص من الوصول الانتهازي.
مرفقات المستندات
إرفاق المستندات الممسوحة ضوئيًا والتصوير وملفات PDF بالمقابلات بحيث يكون السجل الطبي الكامل موجودًا في مكان واحد قابل للبحث.
لماذا تشغّل Fasten Health على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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